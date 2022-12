Jarlan Barrera y Duván Vergara, descartados en Rosario Central para el clásico con Newell's

Los dos jugadores colombianos quedaron descartados de la convocatoria para el partido del domingo por problemas físicos y no estarán en su primer derbi rosarino.

El entrenador Edgardo Bauza confirmó este viernes el equipo con el que enfrentará con Rosario Central a su clásico rival, Newell's Old Boys, este viernes por la Superliga Argentina.

Publicidad

En el once inicial utilizado por el ‘Patón’, no estarán los colombianos Jarlan Barrera y Duván Vergara, recientes incorporaciones del equipo ‘canalla’ para la presente temporada, y quienes quedaron desafectados de la convocatoria por molestias musculares, aseguró el diario rosarino ‘La Capital’.

Vea acá: Santiago Arias, el elegido para la banda derecha del Atlético de Madrid frente a Real Madrid

"Hablo con los jugadores y trato de darles la tranquilidad que me dan ellos. Después es un partido, que ojalá sea normal, que gane el que juega mejor y que no haya ningún tipo de inconvenientes, ni antes ni durante el partido. Que sea sin problemas me interesa", afirmó Bauza en conferencia de prensa.

Mientras que referente al encuentro, considerado uno de los más apasionantes del fútbol argentino, aseguró: "Veo dos equipos parejos, no veo grandes diferencias. Cada uno a su manera va a tratar de buscar el partido, ellos son peligrosos de mitad de cancha hacia adelante y nosotros trataremos de ordenarnos bien y atacarlos”.

Publicidad

Con respecto a las molestias físicas de Barrera y Vergara, no hay una confirmación oficial del tiempo de recuperación, por lo que por ahora lo único concreto es que ambos no estarán en este crucial duelo.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados