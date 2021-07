Jefferson Lerma entró en la orbita de un equipo en España: podrá volver al fútbol de primera

Jefferson Lerma ha sido un futbolista que ha mostrado su talento en dos de las ligas más importantes del fútbol europeo, en la Liga de España y en la Premier League. Sin embargo, en la última temporada le tocó competir en la segunda división del fútbol inglés, luego del descenso del Bournemouth.

Si bien, el conjunto 'cerezas', estuvo cerca de volver a la Liga Premier, estos se quedaron en el camino al ascenso tras perder en las semifinales ante el Brentford, motivo por el cual pasarán una temporada más en la segunda categoría.

Así las cosas. el mediocampista de la Selección Colombia, tendría en mente volver a lo más alto del fútbol mundial, y uno de los equipos que estaría dispuesto en ayudarle a cumplir con dicha meta sería el Valencia, de España.

"El Valencia ha abierto la vía Jefferson Lerma para reforzar el centro del campo como alternativa a Mauro Arambarri" informó el portal de 'Marca', España.

Sin embargo, no todo sería tan simple, pues la ficha del colombiano es muy elevada, por lo cual el conjunto de Valencia no estaría en la capacidad de hacerse con los servicios del colombiano a no ser

que el equipo inglés opte por el préstamo del jugador.

Otra traba para la llegada de Lerma Solís, sería la falta de cupos de extracomunitarios, pues los dirigidos por José Bordalás, tienen todos ocupados con Omar Alderete, Maxi Gómez y Kangin Lee.

Recordemos que Jefferson Lerma ya conoce lo que es jugar en el fútbol de España, luego de sus tres temporadas en el Levante, previo a su paso a la Premier League.