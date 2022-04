Jefferson Lerma: "Estoy bien futbolísticamente, pero el techo no lo he tocado"

Jefferson Lerma vive un gran momento con el Bournemouth en la EFL Championship de Inglaterra. El nacido en Cerrito, Valle del Cauca, con el transcurrir de las temporadas se ha convertido en uno de los referentes del club, por su gran labor dentro del terreno de juego.

En la actual campaña de la Segunda División en Inglaterra, el mediocampista de 27 años, ha sumado 2.542 minutos y ha convertido un gol. Además, este lunes se fue de asistencia en el triunfo 0-3 del Bournemouth sobre Coventry City, por la fecha 43.

Publicidad

Lerma Solís tuvo una abierta charla con Gol Caracol, en la que habló de su presente, de lo más difícil de jugar en la Championship, del sentir que le transmiten los hinchas del club cuando lo ven por las calles, de la Selección Colombia , de los rumores que lo acercan al Valencia español y hasta de Luis Díaz , quien vive un gran momento en el Liverpool.

Publicidad



¿Cómo evalúa su temporada con el Bournemouth?

"Mi temporada la evalúo muy buena, pese a algunos inconvenientes que he tenido, pero estamos muy ilusionados y contentos de este rendimiento que hemos obtenido. Tenemos mucha ilusión de volver a la Premier League, que es lo que estamos peleando en estos momentos".

¿Qué es lo más difícil de jugar en la Championship, la segunda división de Inglaterra?

"Es una maratón, todo el tiempo estás jugando, viajando, pero es un reto muy bonito, en el cual uno puede participar, aprovechar y aportar lo mejor de uno para conseguir el objetivo. En estos momentos, a pesar de todas las adversidades que hay dentro de ella, estamos de segundos y con la ilusión de poder volver lo más pronto a primera división, que es lo que queremos".

Publicidad

Para los que no conocen la segunda división en Inglaterra, ¿cómo es, es tan intensa como es la Premier League?

"Es bastante difícil, todos los equipos quieren volver a la Premier League, si se dan cuenta la mayoría han estado en la primera división. Ningún equipo se da por perdido, a pesar de ir abajo en el marcador, siempre se pelea hasta lo último, es algo similar a la Premier; lo único es que tenemos más partidos y en el cual la exigencia es mucho mayor".

Publicidad



¿Cuáles son esas similitudes y diferencias que ha visto entre jugar en la Premier y en la Championship?

"Hace unos tres o cuatro años atrás era similar en la forma de juego, pero ahora en la Premier ha cambiado el juego, creo yo que es más táctico a pesar de que hay ese contraataque constantemente, pero se maneja mucha más pausa. En la Championship todo es más directo, el balón por los aires, todo el tiempo estás peleando, y es una forma de hacer daño".

Con el tiempo ha adquirido madurez futbolística y se ha hecho uno de los referentes del Bournemouth, ¿se siente orgulloso del proceso que lleva hasta ahora?

"Claro que me siento orgulloso de mí mismo, porque a mi corta edad he conseguido cosas muy importantes y siempre creo que uno es la primera persona que debe pensar y sentirse orgulloso de todo lo que hace. Aparte, los años me han ayudado a conseguir una madurez en la cual me ha dado un rol importante acá en el Bournemouth. La verdad es que con trabajo me lo he ganado, pero eso no quita las responsabilidades que se deben o que debo tomar dentro del club".

Publicidad

¿Cuál es el sentir de los hinchas de su equipo cuando lo ven en la calle o en algún lugar público?

"Es muy bonito cuando reconocen tu trabajo, pero también uno piensa y dice: 'que nada es gratis en la vida', creo que si ellos se expresan de esa forma o lo hacen, es porque dentro del campo me entrego y merezco esto. Cuando voy a un restaurante o estoy en la calle me empiezan a cantar y decir: ¡Oh Jefferson Lerma, oh Jefferson Lerma! Ese sentir te hace bastante bien, te ilusionas, te sientes agradecido".

Publicidad

¿Siente que está en su mejor momento futbolístico, o todavía le falta algo por dar?

"Sé que estoy bien futbolísticamente, pero para mí el techo no lo he tocado. Sigo con la ilusión y las ganas de seguir trabajando día a día para llegar donde quiero llegar, estoy tranquilo, concentrado e ilusionado".

Publicidad

Se siente bien en su actual club, cómodo, feliz…

"Totalmente, me siento feliz, agradecido con el club y disfrutando cada momento aquí".

¿Qué nos puede decir de los rumores que lo vinculan al Valencia de España, club que en años anteriores intentó ficharlo?

Es totalmente falso, el acercamiento con el Valencia la verdad. Mi representante no ha tenido ninguna conversación con ellos, anteriormente sí hubo una opción, pero ahora lo que te diga es mentira. Trabajaremos y esperaremos a ver que pueda pasar en un futuro".

Publicidad

Sobre la Selección Colombia

Publicidad

Desde su punto de vista ¿qué le faltó a la Selección, por qué no se dio esa clasificación al Mundial?

"Es un tema que nos toca a todos, fracasamos en no clasificar, pero nos quedamos con todo lo positivo de esta competición. Lastimosamente nos tocó a nosotros, pero también los otros equipos se prepararon para ello, tuvimos baches como todo equipo… La frustración y tristeza es profunda en cada uno de los colombianos, y nosotros más que jugadores que tenemos la posibilidad de pelear. Siempre queremos dar lo mejor y hacer lo mejor, pero en esta ocasión no hemos podido conseguir el objetivo y nos golpeó un poco, pero ahora sólo queda seguir mirando al frente hay seguir creciendo como personas y como jugadores; el tiempo de Dios de perfecto, tendremos más revanchas para revertir la situación".

El momento de Luis Díaz, en Liverpool

Publicidad

Usted que está Inglaterra y como colombiano, ¿cómo ha vivido todo este 'boom' que ha generado Luis Díaz desde su llegada al Liverpool?

"Como colombiano y como compañero de 'Lucho' me siento muy orgulloso de lo que está haciendo, creo que es una persona que llegó haciendo historia en ese club porque es el primer colombiano, entre otras cosas. El rendimiento que ha tenido es brutal y creo que eso también ayuda a mirar hacia Colombia, que aquí hay mucho talento en el cual a veces los clubes grandes no apuestan. Afortunadamente, 'Lucho' venía con un nivel grandioso que lo ha demostrado en Liverpool, la verdad le deseo bendiciones, éxitos y que toque la cima, él es una persona humilde, tranquila y trabajadora y las personas buenas merecen lo mejor del mundo. Me siento orgulloso y siempre le desearé lo mejor".

Ha podido hablar con Luis Díaz, compartirle algún consejo…

"Tuve la oportunidad de enviarle un mensaje cuando recién llegó al Liverpool, lo felicité. En concentración con la Selección también tuvimos la oportunidad de charlar cosas sobre Inglaterra, sobre el club, porque son cosas nuevas. Independiente de que estemos en Inglaterra no quiere decir que todos los clubes son iguales, se viven cosas diferentes y sobre eso hablamos. Él está muy feliz, está disfrutando y eso es lo más importante".

Publicidad

Su lado más sensible...

Publicidad

¿Cómo es su día a día, qué hace cuando no juega al fútbol?

"Mi día a día es muy 'normalito', pero muy bendecido por compartir esos gratos momentos al lado de mi familia, con los niños. Cada vez que no entreno o cosas así, siempre trato de estar cerca porque para nadie es un secreto que nos mantenemos viajando, concentrados y el tiempo que podemos dedicarle a nuestra familia no es el que quisiéramos, pero sabemos los esfuerzos que tomamos".

¿Cómo es la faceta de usted como padre?

"Mucha imaginación, paciencia y muy divertido. Creo que brindarles esas cosas a los hijos es lo máximo; ellos son la mayor bendición que uno puede tener".

Publicidad

Su comida favorita…

"Mi comida favorita es el arroz con huevo, la verdad lo disfruto mucho. En Inglaterra siempre suelo ir a restaurantes de pasta, me gusta pedir espagueti a la carbonara o tortellini y lo disfruto".

Publicidad

¿Cómo va el Bournemouth en la EFL Championship y cuándo es su próximo partido?

El conjunto donde milita el volante colombiano jugará este sábado 23 de abril frente a Fulham, en condición de local, en compromiso válido por la fecha 44. El partido iniciará a las 9:00 de la mañana, hora de nuestro país. Bournemouth se ubica segundo con 77 puntos, a seis del Fulham.