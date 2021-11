Jefferson Lerma fue expulsado, pero su técnico lo respaldó al considerarla una roja "injusta"

El colombiano Jefferson Lerma es uno de los jugadores clave del Bournemouth en la Championship, la segunda división de Inglaterra, aunque el pasado fin de semana no le fue muy bien y su equipo empató 2-2 en casa.

Lerma regularmente juega como volante, tanto en la Selección Colombia como en su club, sin embargo, para el juego del pasado sábado contra Coventry, su entrenador Scott Parker lo probó como defensor central.

En un error defensivo, el colombiano perdió el balón y cometió una falta a un rival, por ser último hombre fue expulsado al minuto 68, cuando iban ganando 2-0. El equipo no resistió y terminó empatando.

Pese a esto, el técnico Parker consideró que su expulsión fue exagerada y cuestionó la decisión del árbitro.

"En el momento en que lo miré con velocidad real, no sé si era mi emoción la que hablaba, pero en ese momento pensé que Steve Cook venía y cubría eso. Pero podría estar totalmente equivocado al decir eso. Tal vez sea solo la emoción del juego y no lo he visto atrás, así que tendré que comprobarlo", expresó Parker.

"No creo que haya sido una tarjeta roja, pero podría estar totalmente equivocado en la revisión, ese es mi pensamiento inicial", dijo por su parte Steve Cook, compañero de Lerma en la zaga de centrales.

Bournemouth es segundo en la tabla con 42 puntos, uno menos que el líder Fulham, al que enfrentarán en la próxima fecha, el viernes.