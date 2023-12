Jefferson Lerma: "Hay admiración y respeto por Luis Díaz; pero ahora cada uno defenderá sus colores"

Crystal Palace vs. Liverpool es uno de los duelos que llama la atención este sábado en la Premier League, un partido que tendrá presencia colombiana asegurada: Jefferson Lerma en el equipo de casa, y Luis Díaz en la escuadra rival. A las 7:30 de la mañana, hora de nuestro país, rodará el balón este sábado.

El Palace llega a este compromiso contra los ‘reds’ con resultados adversos; no obstante, Lerma confía en el talento y la disposición de su plantel para hacerle frente a Luis Díaz y compañía.

El volante oriundo de El Cerrito, Valle del Cauca, le apuesta a un trabajo colectivo para quedarse con los tres puntos frente al Liverpool en el Selhurst Park Stadium. En charla exclusiva con Gol Caracol, Jefferson Lerma habló de si le harán o no marcación individual al guajiro este sábado.

De entrada, el también jugador de la Selección Colombia avisó que "esto es la Premier League" y que cualquier cosa puede pasar, ya que "dentro del campo se dan muchas montañas rusas".

Jefferson Lerma, volante del Crystal Palace, de la Premier League. @CPFC

"Es un partido bastante complejo, pero esto es Premier League, aquí no hay favoritismo para nadie; hasta que no pita el árbitro el final del partido; no hay nada definido. Esperamos hacer un buen encuentro y disfrutar de eso y quedarnos con los tres puntos", manifestó Lerma a este portal.

El Palace-Liverpool permitirá presenciar un duelo aparte entre dos compañeros de la Selección Colombia, va a haber un 'cara a cara' de Jefferson Lerma con Luis Díaz. En la 'tricolor' son buenos compañeros, pero este sábado cambiarán los papeles a rivales.

"Es un compañero de Selección por el cual hay admiración y respeto, pero ahora nos encontramos defendiendo diferentes colores y cada uno va a dar lo mejor para su equipo. Sabemos el gran talento de Luis Díaz, sus condiciones y la capacidad que tiene para marcar diferencia, pero tenemos que contrarrestar ahí y hacer un buen trabajo para que se mantenga lejos de lo que sabe hacer", precisó el centrocampista del Crystal Palace.

Luis Díaz en el partido contra Brasil. Foto: AFP

Lerma Solís se ha ganado con su trabajo y esfuerzo un lugar en la medular del conjunto ubicado en el sur de la ciudad de Londres. Pese a que reconoció las cualidades de Luis Díaz no le harán marcación 'hombre a hombre', debido a que en el elenco que entrena Jürgen Klopp hay varios futbolistas desequilibrantes en la ofensiva.

"No, no. Nosotros tenemos nuestro plan para ejecutarlo el día de mañana (sábado) y sabemos que el frente de ataque de Liverpool es muy bueno. Esta Luis Díaz, está Salah (Mohamed); si miras al banco tiene otros depredadores bastante importantes. Creo que no es un plan para una sola persona, esperemos que como equipo, aguantar en los momentos difíciles porque dentro del campo tienes 'montañas rusas', subes y bajas y no sabes lo que puede pasar. Tenemos que tratar de sufrir lo menos posible", añadió Jefferson Lerma.

El exjugador del Levante, de España, analizó a su rival de este sábado, el Liverpool, que en la actualidad marcha en la segunda casilla de la Premier League con 34 puntos, tras 15 jornadas; y es uno de los firmes candidatos con alzarse con el título. Por su parte, el Crystal Palace se ubica en la posición número 14 sumando sólo 16 unidades.

"Yo creo que no cabe duda de que no puedan pelear por la Liga. El Liverpool es un club histórico que siempre ha estado por arriba, tiene muy buenos jugadores y en esta temporada los veo bastante fuertes, pero pues tú sabes que te encuentras un partido de Premier con el último, con el de media posición y puedes perder; incluso, luego es partido a partido que tiene que pelear", sostuvo Lerma.

Como dijo en otra respuesta Jefferson Lerma "está la cosa compleja por los malos resultados que hemos obtenido", pero reconoce del talento que hay en el Palace, "hay buena calidad para revertir la situación y todavía quedar mucha tela por cortar".

Jefferson Lerma en el partido del Newcastle contra el Crystal Palace. Foto: AFP

Así las cosas, el volante colombiano confía en que este sábado frente al Liverpool puedan empezar a encaminar su camino, volver a la senda del triunfo.

¿Cómo ha sido la temporada de Jefferson Lerma con el Crystal Palace?

Lerma Solís suma un total de 972 minutos por Premier League con el Crystal Palace. El volante, de 29 años, ha jugado 11 partidos en la escuadra que dirige Roy Hodgson, siendo inicialista en todos ellos. A eso, adicionarle 90 minutos en la Copa de la Liga.