Jéfferson Lerma: "James Rodríguez llega al Everton para volver a ser el jugador de antes"

El arribo de James Rodríguez al Everton sigue dando de qué hablar dos días después del anuncio. Su fichaje sigue siendo tendencia en redes y sobre todo para los hinchas 'Toffees' que no han dejado el asombro que ha generado el fichaje de una estrella del fútbol mundial.

En diálogo con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', el mediocampista colombiano Jéfferson Lerma, del Bournemouth, reafirmó que por estos días existe mucha expectativa en Inglaterra gracias a la llegada de su compañero de Selección Colombia a la Premier League.

"Everton ha realizado un gran fichaje. James ha llegado a hacer un gran trabajo para volver a ser ese gran jugador que se ha caracterizado. Lastimosamente, tiempo atrás tuvo inconvenientes que no le permitieron realizar su fútbol, pero sé que tiene bastantes cualidades para volver a ser el de antes".

Aunque en Colombia hay esperanza en que Rodríguez Rubio vuelva a encontrar su mejor versión de la mano de Carlo Ancelotti, también hay un poco de escepticismo por la gran mayoría de resultados que dejó la estadía de varios futbolistas 'cafeteros' en la liga inglesa, que se ha tildado como difícil para los nuestros.

"Todo es difícil en la vida. Creo que James tiene muchas condiciones para triunfar aquí. Sabemos que ha llegado a un gran equipo y de mi parte le deseo lo mejor y muchos éxitos", dijo el mediocampista de 25 años.

En cuanto a la Selección Colombia y la posibilidad de que las eliminatorias rumbo al mundial de Catar comiencen en octubre, Lerma dijo que aún no sabe nada concreto puesto que hace más de un mes no se comunica con nadie del cuerpo técnico de Carlos Queiroz, ni de la Federación Colombiana de Fútbol.

"No he conversado con el cuerpo técnico en los últimos días. Solo cuando salió esa foto en la página de la Selección Colombia, eso fue hace hace más o menos un mes".

El posible comienzo de la eliminatoria en Suramérica, ha generado preocupación en los clubes de Europa, ya que temen a que sus jugadores regresen contagiados después de los partidos con sus respectivas selecciones en el continente. Sin embargo, Lerma dejó claro que su club, el Bournemouth no le ha manifestado ningún inconformismo por el momento.

"Hablé con algunos amigos y escuché que las eliminatorias se jugarán en octubre, pero algo concreto desde la Federación, no. Nadie me ha aconsejado que no viaje a Sudamerica. Cuando se paró el campeonato por primera vez en marzo, si me aconsejaron que no fuera, pero en este momento no me han dicho nada".

"Aquí hay precacuión con todo el mundo. Por ejemplo, si viajas a España tienes que hacer cuarentena cuando vuelves a Inglaterra. Seguro tendrán esas misma precauciones porque es un tema que ha afectado a todo el mundo y más a este deportes, que en momento como ahora en eliminatoria, toca hacer largos viajes", añadió el nacido en El Cerrito (Valle del Cauca).

Por último, Jéfferson Lerma se pronunció sobre los rumores que lo ubican en el radar del Galatasaray y de la Lazio, a raíz del descenso de su equipo a la segunda división inglesa.

"Todo es un proceso. Es interesante que esos clubes se fijen en uno. Todo está en manos de Dios y él pondrá todo en el lugar en el que debe estar. No hay nada concreto en los rumores. Lo único que tengo claro es que tengo contrato con Bournemouth, continúo trabajando con ellos y seguro iniciaré la temporada jugando con el equipo."

De la misma forma, el exjugador de Atlético Huila y Levante de España, afirmó sin dudas que para él no es ningún problea jugar en el ascenso de Inglaterra "En mi mente está jugar la segunda división con Bornemouth, ese es mi futuro. Es verdad que el 5 de octubre se cierra el libro de pases y no se sabe lo que va a pasar", congluyó.