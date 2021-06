Jefferson Lerma no apelará la sanción: "Esto de ninguna manera refleja una admisión de culpabilidad"

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Jefferson Lerma se refirió a la sanción de seis partidos y 40.000 libras, impuesta por FA (Federación inglesa), el pasado miércoles.

El incidente por el cual decidieron sancionar al mediocampista de la Selección Colombia , ocurrió en la derrota del Bournemouth, el 3 de noviembre del 2020, cuando en el minuto 83, Lerma Solís mordió a un rival del Sheffield Wednesday, tal como acusa el equipo.

En el comunicado publicado alegó lo siguiente, "Después de mucha consideración, he decidido no apelar la suspensión que me impuso la Asociación de Fútbol. Esto de ninguna manera refleja una admisión de culpabilidad y sigo negando la acusación hecha en mi contra. He cooperado plenamente en todo momento para intentar demostrar mi inocencia".

Al momento de haber conocido la medida optada por la FA, el Bournemouth mostró su completo apoyo al jugador colombiano y a las dudas existentes por las pruebas utilizadas para acusar al jugador.

"El proceso que he presenciado durante los últimos siete meses ha sido increíblemente decepcionante, sobre todo la falta de pruebas utilizadas para acusarme y el tiempo transcurrido desde el partido en cuestión. Dada la decepción que siento, lamento no tener la confianza de que una apelación se manejaría mejor, y eso ha jugado un papel importante en mi decisión", agregó el ex Atlético Huila.

Si bien Jefferson Lerma no estuvo en la victoria de la Selección Colombia 0-3 sobre Perú, debido a la acumulación de tarjetas amarillas, este podrá ser tenido encuentra por Reinaldo Rueda para enfrentar al seleccionado argentino.

"Ahora, quiero dejar esto atrás y concentrarme en algunos partidos de clasificación para la Copa del Mundo cruciales en los próximos días" concluyó en su pronunciamiento.

