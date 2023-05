Jefferson Lerma se despidió del Bournemouth entre agradecimientos y un emotivo mensaje

A solo minutos de oficializarse su no continuidad en el Bournemouth de Inglaterra para la siguiente temporada, Jefferson Lerma tomó la palabra y se despidió del conjunto británico con un emotivo mensaje, que generó gran empatía de la afición ‘Cherry’.

“Ha llegado el momento duro y emotivo de decir adiós, todavía no es realmente un adiós, sino un hasta luego, porque siempre estarás en mi corazón. Han sido cinco años de compartir alegrías, muchas y algunas decepciones, pero siempre me he esforzado por honrar la camiseta y el escudo de mi querido AFC Bournemouth, el club que me ha dado la oportunidad de jugar en la mejor liga, en el mundo con los mejores jugadores de este planeta”, inició el colombiano su mensaje, que compartió a través de sus redes sociales.

Sumado a eso, el mediocampista relató cómo inició su historia con el conjunto inglés, del que está agradecido por todo lo brindado a él y a su familia: “Vine aquí muy joven, 23 años, y ahora me voy futbolista completo y con el cariño y cercanía que siempre he sentido de todos los ‘Cherries’, cuya camiseta he tenido el placer de vestir en 184 ocasiones en las que he madurado como futbolista y una persona”.

“Mi familia y yo estaremos eternamente agradecidos por el trato recibido, siempre con cariño y mucha pasión. Gracias mil veces. Me gustaría dar las gracias a todos los que han compartido experiencias conmigo. A la directiva, a los entrenadores, a todos los miembros de la plantilla, a los fisioterapeutas abnegados y a todos los empleados del club que me han hecho tener los pies queridos y en casa”, complementó Lerma.

see you later cherries always in my heart ♥️🍒 pic.twitter.com/LZQEX54fVM — Jefferson Lerma (@jeffersonlerma) May 31, 2023

Publicidad

Cabe resaltar que el colombiano logró completar un total de 184 compromisos con el Bournemouth, en los que marcó doce anotaciones y puso ocho asistencias, sumadas a las grandes actuaciones defensivas que lo resaltaron e hicieron destacar en el conjunto británico.

Líneas abajo, el futbolista colombiano agradeció a todos por las temporadas de estadía en el equipo, que él considera, le dio un crecimiento profesional y personal importante: “Más que nada, quiero dar las gracias a todos mis compañeros, a los que se han ido y han compartido vestuario conmigo en los últimos cinco años, ya los que aún pertenecen a este club, a los que les deseo lo mejor en todo”.

“Dejo una cereza y siempre la tendré en mi corazón. Y, por supuesto, muchas gracias a toda la afición con la que siempre he sentido un cariño y una cercanía especial dentro y fuera del terreno de juego. El Dean Court ha sido el escenario en el que Jefferson Lerma ha visto cumplidos sus sueños. Vine a mejorar, a crecer como futbolista y con vuestra ayuda, ánimo y apoyo lo hemos logrado. Todo lo mejor para el futuro", concluyó el mediocampista ‘cafetero’.