Jefferson Lerma se 'destapó y reveló sus más íntimas experiencias, hasta llegar al profesionalismo

Poco tiempo le ha bastado a Jefferson Lerm a para ganarse un lugar en el equipo titular del Crystal Palace, donde ha tenido lúcidas actuaciones y se ha convertido en uno de los referentes en el mediocampo. No obstante, detrás de esta historia de éxito, hay todo un camino lleno de sacrificios, dificultades y complejidades.

Y, referente a lo que ha sido su vida, el colombiano charló para su club, revelando un par de detalles en los que dio luces de lo que fue su debut profesional, sacrificios personales y experiencia en el ‘viejo continente’.

“Un día se celebró un partido en mi pueblo y asistió un reclutador de fútbol. Finalmente fui seleccionado para tener un juicio en Huila. Había alrededor de 120 jugadores, de los cuales sólo se pudo elegir a 23, pero yo era uno de esos 23. En aquel momento sólo era un niño con muchos sueños que esperaba lograr un cambio”, indició inicialmente Jefferson Lerma.

Jefferson Lerma, volante del Crystal Palace, de Inglaterra. Foto: @CPFC.

A renglón seguido, el futbolista ‘cafetero’ detalló lo que fue su llegada y consolidación en el profesionalismo, donde empezó a hacerse un nombre: “Mi entrenador en Huila, Álvaro de Jesús Gómez, quería que yo tuviera una prueba. Regresé y jugué todo el año como futbolista profesional. Él jugó un papel muy importante en mi carrera, sobre todo al principio porque fue quien tuvo el coraje de darme la oportunidad de jugar y confiarme tal responsabilidad”.

*Otras declaraciones de Jefferson Lerma:

La clave del éxito...

“Creo que se ha perdido una gran cantidad de talento, no por falta de calidad, sino por falta de disciplina. No se trata sólo de talento, sino también de ambición, hambre de gloria y de lograr cambios en nuestras vidas. Lo que está claro es que muchos futbolistas que vienen de Sudamérica tienen un origen muy humilde. No éramos ricos y cada paso que dábamos hacia la gloria era difícil. Sin embargo, a nadie le importa el proceso, la gente sólo le da importancia al resultado: el éxito, pero nadie sabe si tenías que ir a los entrenamientos a pie, si tenías dinero para coger un taxi o no, o si tenías que jugar con las botas rotas, hay muchas situaciones que te puedes imaginar”.

Su familia como el ‘motor’ de su vida...

“Mi familia lo es todo para mí, al igual que mis amigos y todos los que me apoyan en Colombia. Somos seres humanos y seguro que pasamos momentos difíciles en la vida, pero cuando te das cuenta de que tienes una familia unida, personas que te empujan a seguir creciendo, esa es una razón más para darlo todo ante cualquier circunstancia en la vida”.

Los sacrificios de vida...

“En un momento determinado tuve que tomar una decisión: irme a España o quedarme con mi primer recién nacido. Al final, tuve que comprometer el nacimiento de mi hijo para perseguir mi sueño. [Fue difícil] porque el sueño más preciado de todo padre es presenciar el nacimiento de su hijo, y yo no lo hice. Eso sí me afectó. Tuve que unirme a la Selección sub-23 de Colombia para el torneo previo a los Juegos Olímpicos [de verano de 2016]. Teníamos mucho trabajo que hacer para clasificarnos, así que solo pude verlo unas horas después de su nacimiento”.

“Creo que todo ese sacrificio ha sido ampliamente recompensado. Al principio fue difícil, pero tomé la decisión correcta para el futuro. En cualquier caso, fue un momento difícil para mí, pero después de un tiempo te das cuenta de que la decisión que tomaste te llevó al éxito”.

Jefferson Lerma, volante del Crystal Palace. Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Su salida de los ‘cherries’...

“Cuando decidí irme de Bournemouth, lo hablé con mi familia, con mi esposa, con mis allegados en Colombia. Mi esposa quería quedarse en Inglaterra por el futuro de los niños. La vida en la costa de Inglaterra es muy diferente a la de Londres. Por ejemplo, me he dado cuenta de que tengo que salir de casa muy temprano para llegar a tiempo a los lugares, pero es una gran oportunidad para que mi familia haga cosas diferentes”.

Crystal Palace...

“Ha sido un período de cambios, de momentos hermosos con aspiraciones diferentes. Siempre que haces un cambio llegas emocionado con una nueva sensación de éxito, de alcanzar nuevas metas. Ese fue el desafío que acepté cuando decidí dejar el sur de Inglaterra. He disfrutado al máximo cada partido que he jugado aquí, no sólo siento la conexión con los aficionados, sino también con mis compañeros y todo el personal que trabaja en el club. He sentido la calidez y la armonía de los aficionados,