Jefferson Lerma, ‘venga tío’ te buscan en España: el mediocampista sigue en la carpeta del Valencia

Jefferson Lerma es una de las piezas clave del Bournemouth, pero un cambio de aire no le caería mal al mediocampista, quien es seguido desde hace un tiempo por un importante equipo español.

“Hasta que no pase la final de Copa del Rey, el Valencia CF no empezará a tomar decisiones de mercado y ahí aparece el nombre de Jefferson Lerma. El pivote colombiano, ex del Levante UD sigue en el radar del conjunto de Mestalla que trató su cesión con opción de compra el pasado verano”, afirmaron en ‘El Desmarque’.

Además, en el citado medio español mencionaron que no será una operación fácil, ya que el mediocampista oriundo de Cerrito tendría que poner de su parte para arribar al elenco ‘ché’.

“La clave para una delicada situación económica del Valencia es la voluntad del futbolista y la necesidad de un club que empieza a perder el control del contrato del jugador. Lerma quiere volver a Valencia ya que su familia todavía mantiene contacto con la ciudad y eso facilitaría su llegada. No es el primer futbolista que flexibiliza su contrato, se rebaja el sueldo para apostar por el Valencia y venir a Mestalla”, agregaron.

Para terminar, la operación se podría dar porque el Bournemouth necesitaría venderlo en este próximo mercado de transferencias, porque entraría a su último año de contrato.

“Los cálculos de mercado hacen prever que por alrededor de 8-10 millones de euros se podría negociar su traspaso o su opción de compra, siempre más asequible que, por ejemplo, el manido Arambarri”, concluyeron.

¿Cómo le ha ido a Jefferson Lerma con el Bournemouth, de Inglaterra?

Desde su arribo en el 2018, procedente del Levante de España, el mediocampista colombiano ha disputado más de 130 partidos, y ha marcado seis goles, entre la Premier League y la Championship (segunda división).