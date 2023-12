Jefferson Lerma y su clave en el fútbol inglés: "Nunca he perdido el hambre de gloria"

Jefferson Lerma es uno de los futbolistas colombianos que brilla y se destaca en el fútbol de Europa. El volante vallecaucano, pese a que llegó en esta temporada en curso al Crystal Palace, se convirtió a punta de sus buenas actuaciones, en uno de los pilares del club que es entrenado por el mítico Roy Hodgson.

El futbolista, de 29 años y con pasado en el Atlético Huila, "sigue soñando como aquel niño de siete u años años" que se ilusionaba con ser profesional. Su disciplina, trabajo y ambición han sido esas claves para mantenerse en el balompié de élite, estar competiendo en un torneo como es la Premier League, y antes, también dejó su huella en la Liga de España con el Levante.

En el Palace se siente bastante a gusto, ha ido formando una relación "bastante bonita" con los fanáticos. Jefferson Lerma aún no ha tocado techo, sueña con más, en hacer un buen torneo con su equipo y también seguir teniendo buenas actuaciones con la Selección Colombia. En charla exclusiva con Gol Caracol, el centrocampista se refirió a su actualidad en los 'Glaziers', de Néstor Lorenzo y el combinado 'tricolor' y de otros aspectos de su carrera deportiva.

¿Cómo han sido estos meses en el Crystal Palace, cómo se ha sentido en el equipo?

"Estos meses han sido maravillosos, estoy disfrutando mi estadía aquí, con mucha ambición de gloria, trabajando para conseguir ese proyecto que me han presentado. Contento. Las personas han hecho la adaptación al club más fácil, la disponibilidad de todas esas cosas me han hecho sentir en casa; que es lo primordial".

¿Qué ha encontrado diferente con respecto a su antiguo club?

"La forma de atender a las personas son similares, es muy familiar. Hay diferencias en la Premier League, en los proyectos".

¿Cuáles son los objetivos que tiene a corto y a largo plazo con el Crystal Palace?

"Yo vine aquí por los proyectos ambiciosos que ellos tienen de pensar más arriba, de conseguir campeonatos internacionales, por qué no pelear por ser campeones. La situación está un poco compleja por los malos resultados que hemos obtenido, pero no es preocupante; sabemos que hay talento, buena calidad para revertir la situación y falta mucha tela por cortar".

Jefferson Lerma, volante del Crystal Palace. Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

¿Cómo es trabajar con un entrenador de la categoría de Roy Hodgson?

"Es una leyenda de la Premier League, sabe demasiado. Su experiencia y su sabiduría poderla plasmar en cada uno de los integrantes del equipo. Tiene la costumbre de hablar en cada tiempo con el jugador, dar su charla de motivación, esa confianza y recodarles a los jugadores que tienen la capacidad de triunfar".

¿Usted se ganó un espacio en el Crystal Palace, cuál es el secreto?

"Trabajo, disciplina, hambre y deseo de siempre estar. Entrenar y en cada partido dar los mejor; siempre quiero estar a la altura de cada compromiso. Gracias a Dios, esa mentalidad me ha llevado a estar en el once titular y poder disfrutar de ese momento".

¿Cómo es esa relación con la hinchada del Palace?

"Se ha formado una relación bastante bonita con los fanáticos, hay buen ambiente alentando constantemente, son muy expresivos, pero muy respetuosos. Cuando termina el partido son muy razonables y, pase lo que pase, encuentras ese apoyo".

¿Qué nos puede decir de todos los aprendizajes en este tiempo en la Premier League y en el fútbol de Europa?

"Para mí, todo ha sido muy positivo. He tenido muchas experiencias, buenas, malas, para seguir creciendo como persona; yo lo miro desde una perspectiva de crecimiento".

Jefferson Lerma y Roy Hodgson, jugador y técnico del Crystal Palace - Foto: AFP DARREN STAPLES/AFP

Si mira atrás, se imaginó estar donde está ahora...

"Aún no he tocado el techo y sigo soñando como aquel niño de 7-8 años y sé que puedo seguir 'tirando' para arriba. Ilusionado, también miro para atrás y miro la gran fortuna que he tenido de disfrutar de los buenos momentos; he estado en España, Inglaterra. Cuando estaba en España era la mejor, ahora estoy en Inglaterra y ahora es la mejor. Todo ha sido por trabajo, disciplina y ambición, por no conformarme con nada".

Actualidad con la Selección Colombia

En medio de la charla exclusiva con Gol Caracol, Jefferson Lerma también se refirió a su buen presente con la 'tricolor' , de los torneos que se avecinan, del proceso que ha ido llevando Néstor Lorenzo y por supuesto, del presente y futuro de la 'tricolor'.

¿Qué nos puede decir del buen presente de la Selección Colombia en las Eliminatorias?

"Este nuevo proceso está lleno de mucha ilusión, de ambición, de ganas de triunfar después de aquel bache, el cual nos dio un mal sabor, pero esto es fútbol y en cada momento está la oportunidad de demostrar que para el futuro hay buenos jugadores y en este proyecto se está demostrando, que queremos algo más que clasificar".

¿Qué siente al ser jugador base y fundamental en esta Selección Colombia?

"Es un grupo, todos somos importantes y eso ha sido el éxito de toda está Selección, respaldamos a cada uno. Hay unión, química, bastante importante en el cual ha conllevado a esto. Los resultados en este momento hablan por sí solos, independiente que no jugamos muy bien; tenemos esa sensación que se puede revertir esa situación aunque no ha llegado a pasar; pero eso es lo que creo".

Jefferson Lerma, en el partido de la Selección Colombia vs. Venezuela AFP

¿Cómo ve el presente y futuro de la Selección?

"Colombia tiene muy buen futuro, el presente está siendo muy bueno. Jugadores en todo lado, aparte son bastantes jóvenes de cara al futuro".

Néstor Lorenzo ha sabido llevar el grupo de Colombia, ¿cuál ha sido la clave para este invicto?

"Es un líder muy positivo, es un líder con ideas claras que también deja ser las personas. Entonces cuando tienes esas personas positivas con ganas de gloria, ha sido maravilloso. Tenemos el coaching que también es muy importante para esta etapa que estamos viviendo; somos personas y eso ha sido el éxito de esta Selección y del 'profe' Néstor".

¿Qué nos puede decir del invicto de la 'tricolor'?

"Seguimos creyendo que podemos mantenernos y soñar. Estamos soñando de poder obtener un buen desenlace de todo este proceso y creo lo haremos posible. Sabemos que tenemos partidos en marzo, en los cuales tenemos que trabajar para llevar el grupo al mejor nivel y las personas que se encuentren darán lo mejor de sí mismo y muy positivo; no tengo dudas de este grupo".

Se ve en la lista de la Copa América 2024... ¿Cómo ve a Colombia para el torneo?

"Estamos trabajando para estar en la Copa América, ojalá no tengamos ningún inconveniente de cualquier tipo. Creo que hay muy buena materia para alcanzar el objetivo que no hemos puesto.

Se arrepiente de algo en su vida o en su carrera deportiva...

"Sigo soñando como aquel niño y no tengo ningún arrepentimiento"

