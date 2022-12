Jeison Angulo: “En Colombia me amenazaron por marcar un autogol y mi familia estaba asustada”

El lateral colombiano de Pumas, de México, le contó al diario ‘Récord’ las razones por las que dejó el Deportivo Cali y ahora es feliz en el balompié 'manito'.

“Ya viví en Colombia las amenazas, me costó muchísimo y me desesperé, quería salir del país porque ya no jugaba con alegría, mi familia estaba asustada porque si salía a la calle me podía pasar algo”.

Esas fueron las palabras del lateral colombiano Jeison Angulo, del registro del Pumas, al diario ‘Récord’, de México.

Angulo, de 23 años, debutó con el Deportivo Cali en 2014 y en 2018 se marchó al fútbol mexicano para jugar con el conjunto ‘felino’.

“Todo fue por un error, por un autogol, pero ahora ya solo me concentro en mi fe y mi familia, porque un día eres Dios y cuando te equivocas se olvida todo”, agregó.

Por último, el futbolista afirmó que él y su familia están cómodos con la vida que llevan en México.

“Aquí está mi familia conmigo, estamos tranquilos y contentos. Me aferro a ellos porque siempre han creído en mí como persona y jugador”, concluyó el caleño, que ha jugado tres partidos esta temporada.