Jeison Medina habló de lo que encontraría James Rodríguez en la Liga de Catar: “Es competitiva”

Se sigue hablando de la llegada de James Rodríguez a la Liga de Catar, que para la mayoría es desconocida, entonces una voz autorizada es alguien que juegue actualmente en ese país, y en el caso de colombianos solo está Jeison Medina.

El delantero antioqueño, con pasado en Leones, América de Cali y Pasto, milita actualmente en el Al Shamal y desde suelo asiático atendió a GolCaracol.com.

Medina se refirió a cómo ha sido su periodo de adaptación, el crecimiento que ha tenido la liga de Catar y lo que encontraría James Rodríguez, en caso de que acepte la propuesta que tiene del Al Rayyad. ¡Imperdible y un testimonio valioso!

¿Cómo se siente en la Liga de Catar?

“Muy contento con esta nueva experiencia enriquecedora en todos los sentidos, adaptándome, me ha costado un poco el tema del clima, pero ya ha ido bajando la temperatura, pero estoy contento con la liga y todo. Es una cultura totalmente diferente, cosas del fútbol que se pueden hacer en otras partes, aquí no se puede, en temas de camerino, pero creo que me he adaptado bien, de la mejor manera y los compañeros me ayudan mucho en el idioma y todo”.

¿En qué momento tomó la decisión de ir a Catar?

“Muchas cosas, en Pasto para nadie es un secreto que esta pasando por una mala situación en el tema económico y lo ví en una gran oportunidad en lo económico, en seguir creciendo en lo profesional, porque todo acá es de primer nivel, tiene las herramientas para seguir creciendo en la parte futbolística, no dude ni un minuto en venir”.

¿Qué nos puede contar de los escenarios?

“En tema de infraestructura Catar ha venido creciendo de una manera muy grande, escenarios de entrenamientos de primer nivel, los estadios del Mundial ni se diga, son increíbles. Cada vez hay más construcciones, le están invirtiendo al fútbol, está tomando mucha importancia, le dan importancia a todo, la liga, es algo que me sorprendió, uno tiene todas las herramientas para seguir creciendo. Afuera dl estadio estas a 40 grados y luego entras y ya estás en un clima ambiente, es de otro nivel”.

¿Cuál es el nivel futbolístico de Catar?

“Desde los entrenamientos no hay mucha intensidad, pero es fútbol con jugadores. técnicos, y creo que se está mejorando en la parte táctica, porque creo que falta un poco de eso, pero es técnico y rápido, es una liga muy competitiva. Hay 3 o 4 equipo que son los más grandes en todo, como el de Xavi”.

¿Cómo ve lo de la posible llegada de James a Catar?

“Hay mucho ese rumor de que viene para acá, no conozco mucho del equipo, nos enfrentaremos más adelante porque es una liga de 10 equipos. Nadie duda de la calidad de James, como es de jugador de fútbol. Se pueden dos escenarios, que llegue acá, coja nivel y en las Eliminatorias haga maravillas y se hablará poco de Catar, o que por estar acá no lo convoque, pero James con ritmo, teniendo muchos minutos lo hará de gran manera en la Selección Colombia”.

¿Qué le diría usted a James Rodríguez?

“Qué me recomendaría él a mí más bien (risas). Que llega a una liga totalmente diferente en muchas cosas, costumbres, pero es competitiva, se puede jugar y creo que James encajaría muy bien en un lugar en el equipo, porque con la media distancia y con las características de él podría hacer grandes cosas acá”.