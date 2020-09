Jeison Murillo deberá pasar test de coronavirus antes de empezar a entrenar con Celta de Vigo

Jeison Murillo no participó en el entrenamiento del Celta español, al tener que pasar las pruebas PCR que deben determinar si no no está afectado por la COVID-19.

El defensor colombiano, uno de los pilares de la defensa del Celta la pasada temporada, vuelve a Balaídos en calidad de cedido por el Sampdoria italiano y necesita obtener dos resultados negativos en las pruebas de detección del coronavirus antes de unirse al trabajo con el grupo.

René Higuita palpita el regreso de Atlético Nacional: “Ya casi, te amo más que a Magnolia”

Jeison Murillo fue oficializado el pasado miércoles como nuevo jugador del Celta, después de varios días de negociación y en los estuvo apunto de regresar al Valencia, pero a pesar de tener todo acordado entre las partes, el fichaje no se concretó porque el dueño del equipo, Peter Lim, no dio el visto bueno.

De esta manera, el zaguero de la Selección Colombia buscó otras opciones y ahí apareció la del Celta, al que llega nuevamente en préstamo por un año, con opción de compra, cuyo valor no fue revelado por ninguno de los dos clubes, pero que se especula estaría en 7 millones de euros.

Jeison Murillo disputó 18 encuentros en el Celta entre enero y agosto del presente año, anotando un gol. El 'cafetero' se ganó el cariño de los aficionado por sus buenas presentaciones y por eso, su continuidad es celebrada por gran parte de los aficionados.

Publicidad

Sebastián Villa, descartado en Atlético Mineiro por la denuncia que tiene de su expareja