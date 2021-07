Jeison Murillo luchará por un puesto en Sampdoria: "Regresé pensando en quedarme"

El defensor colombiano Jeison Murillo regresó a la Sampdoria, de Italia, tras jugar en calidad de préstamo en el club español Celta de Vigo durante las últimas dos temporadas y ahora quiere hacerse y luchar por un lugar en la 'samp'.

En declaraciones recogidas por el diario italiano 'Calciomercato', Jeison Murillo se refirió a sus expectativas con Sampdoria y lo que piensa del nuevo entrenador Roberto D'Aversa, quien sustituyó al experimentado Claudio Ranieri.

"En primer lugar, mejorar la forma física y llegar pronto a una condición óptima. Me lesioné a finales de abril. con el Celta y me vi obligado a perderme la Copa América con la Selección Colombia", expresó Murillo de entrada.

"¿Sampdoria? Soy profesional, todavía tengo dos años de contrato con la Sampdoria. Entreno al máximo, mi deber es trabajar en serio, hacerlo bien y prepararme. Y luego ya veremos qué pasa. En Vigo me sentí bien. Qué bien me siento aquí. Si todo el mundo me quiere, está bien. Significa que no me quedaré sin equipo", señaló el defensor colombiano.

Por otro lado, el exjugador del Barcelona de España dio sus impresiones sobre Roberto D'Aversa, técnico encargado de la Sampdoria para disputar la temporada 2021/2022.

"Estamos recién al comienzo de la preparación y estas pruebas sirven para ganar confianza. Me encontré a mi mismo a gusto. Este grupo es rico en valores y tiene muchas cualidades. Es un entrenador muy cercano a sus jugadores. Todavía es joven, sin duda vive esta aventura profesional con la ilusión, las ganas y la adrenalina de un entrenador joven que tiene la oportunidad de entrenar a un equipo famoso como la Sampdoria", contó Murillo.

Y añadió que "el impacto con nosotros fue positivo. Sin duda, es un técnico al que también le gusta correr algunos riesgos, quizás aceptando situaciones de uno a uno. Un aspecto del juego que diría que potencia mis características ”.

"Todos los futbolistas del mundo se están entrenando para ser importantes en su equipo. Para mí como para todos tenemos la confianza del técnico, y la empresa es claramente una prioridad. Regresé a la Sampdoria pensando en quedarme, tengo que mantener la cabeza aquí".