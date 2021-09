Jeison Murillo: "No he tenido contacto con Reinaldo Rueda, sigo trabajando para que eso pase"

El internacional colombiano Jeison Murillo, defensa del Celta de Vigo, achacó su ausencia de las últimas listas del nuevo seleccionador cafetero, Reinaldo Rueda, a la lesión sufrida a finales de la pasada temporada y a la falta de minutos en este arranque del curso 2021-22.

“Reinaldo Rueda llegó y yo me lesioné al final de la temporada. Ahora estaba el tema de mi salida de la Sampdoria y no jugué los dos primeros partidos. No se ha dado el tiempo correcto para poder ser tenido en cuenta. Si llega el llamado, bienvenido sea. De no ser así, seguiré trabajando honradamente y por el bien del club”, explicó el central en rueda de prensa.

Murillo reconoció que desde que Reinaldo asumió la dirección de la selección a mediados del pasado mes de enero no ha tenido “ningún acercamiento” con él, pero confía en que pueda regresar al equipo nacional “muy pronto”.

El defensa del Celta también mostró su alegría por el regreso de su compatriota Radamel Falcao, fichado por el Rayo Vallecano, a LaLiga: “Es lindo poder contar con compañeros y amigos en la misma liga porque sabes que te lo vas a cruzar. El ‘Tigre’ todos sabemos lo que conlleva, lo que mueve. Se merece lo mejor”.