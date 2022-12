Jeison Murillo: “Supe de la lesión de Umtiti y le dije a mi agente en broma que me llevara al Barcelona”

El defensor colombiano habló para los medios catalanes y se refirió a su traspaso al equipo azulgrana, los consejos de Yerry Mina y lo que le puede aportar al club.

Jeison Murillo disfruta de sus días en uno de los mejores clubes del mundo, el Barcelona, y aunque llegó de imprevisto, el defensor sueña con lograr quedarse y rendir de la mejor manera cuando le toque jugar.

El colombiano le dio una entrevista a ‘Sport’ y señaló que le había dicho en broma a su agente que lo llevara al Barcelona.

“Me enteré de la lesión de Umtiti y de broma le comenté a mi agente ¿qué tal si me llevas al Barcelona? Pero era nada más que eso, una broma. A los 20 días, mi agente me llama y me dice que está la posibilidad de fichar por el Barça”, contó Murillo.

El vallecaucano destacó que no se lo esperaba pero recordó las cosas que ha hecho durante su carrera para poder llegar a un club tan reconocido.

“Me quede en shock. Siempre soñaba con jugar en el Barça y lo estaba tocando con la punta de los dedos. Cuando me dijeron que ya estaba todo cerrado me vino a la cabeza todo lo que he trabajado y sufrido. No solo ahora como profesional sino durante toda mi infancia. Las esperanzas de mi familia estaban depositadas en mí. Los sueños se hacen realidad y ahora toca demostrar que no se han equivocado”, aseveró.

Además, el zaguero central mencionó que Ernesto Valverde fue importante para su fichaje y dijo que “tuve la fortuna de hablar con él y le agradecí su confianza. Venir al Barcelona no es fácil. Me comprometí a trabajar y hacer las cosas lo mejor que sé. Tengo que darle todo porque confía en mis condiciones”.

Jeison Murillo aseguró que habló con Yerry Mina, quien jugó en el conjunto catalán y señaló que el actual jugador del Everton le dio consejos para su llegada.

“La verdad es que es todo como me lo contó. Siempre le pido consejos para conocer más rápido al club. Saber entrar en el vestuario, cómo manejarme por Barcelona y en el tema de la vivienda. Me está ayudando mucho. Es uno de mis mejores amigos y siempre hablamos”, concluyó.

