Jeison Murillo y Carlos Bacca, convocados y listos para enfrentarse en Celta vs. Villarreal Jeison Murillo y Carlos Bacca, convocados y listos para enfrentarse en Celta vs. Villarreal. Los dos futbolistas colombianos fueron citados por sus respectivos entrenadores para el duelo de este sábado, a las 10:00 a.m., en el regreso de ambos.