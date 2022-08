Jesse Marsch, sobre Luis Sinisterra: "Es un jugador fantástico, está motivado para adaptarse"

El miércoles pasado, Luis Sinisterra hizo su debut goleador con el Leeds United, con un espectacular tanto en la victoria 3-1 contra el Barnsley, por la

Copa de la Liga inglesa. El atacante oriundo de Santander de Quilichao ahora quiere tener su primera titularidad en la Premier League, la cual podría llegar este sábado cuando su equipo visite al Brighton a partir de las 9:00 a.m. (horario de Colombia).

Jesse Marsch, entrenador del Leeds, quedó fascinado con la actuación de Sinisterra, quien además provocó el penalti que Mateusz Klich cambió por gol para establecer el 2-1 parcial. El timonel estadounidense elogió al extremo colombiano y habló de su correcta adaptación dentro de su sistema de juego.

“Sabíamos que teníamos un jugador fantástico y no ha sido tan fácil para nuestra afición y todos los medios verlo de cerca, pero lo vemos todos los días. No me sorprendió en absoluto que fuera el hombre del partido, jugó un papel importante en los tres goles. Pensamos muy, muy bien en él y está motivado para continuar adaptándose y creciendo dentro de nuestro sistema y dentro de nuestro entorno”, afirmó Marsch en una rueda de prensa previa a su compromiso con el Brighton.

Marsch no quiere descuidar la evolución física del exjugador del Feyenoord y Once Caldas, quien sufrió una lesión en sus isquiotibiales durante un partido de pretemporada contra el Crystal Palace. Aunque ya se encuentra completamente recuperado se esa molestia muscular, el estadounidenses será cauto con su estelar fichaje.

“Veamos cómo sale de los 60 minutos, creo que los 60 minutos fueron increíblemente importantes y valiosos para él. Estoy seguro de que se convierte en una opción cada vez más grande para tener un papel cada vez más grande dentro de lo que estamos haciendo aquí con nuestro equipo", concluyó el exentrenador del RB Leipzig.