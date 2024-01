"Jesús Ferreira juega de varias posiciones y cuando está cerca del área es cuando es más importante"

Jesús Ferreira, colombiano, pero también con la nacionalidad estadounidense, fue la pieza clave para el triunfo del Dallas FC contra el Inter Miami de Lionel Messi en partido válido por pretemporada. El atacante marcó un gran gol que permitió a su equipo ganar con un marcador de 1-0.

Tras ello, su padre, David Ferreira, quien sabe muy bien lo que es marcar y jugar al fútbol al más alto nivel, habló en exclusiva para 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' respecto al rendimiento actual de su hijo, quien brilla de gran manera en el fútbol internacional.

"Contento por lo que está haciendo Jesús en la MLS y con la selección de Estados Unidos. "Es un orgullo grande por lo que está logrando, hasta el momento, y le hizo un gran gol al Inter Miami de Messi. Entró al área y concretó" , explicó el exfutbolista.

Con la larga lista de goles que acostumbra hacer Jesús Ferreira cada vez que entra a los distintos terrenos de juego, aseguró que no le queda más que alegrarse como si él fuera quien los marcara, pues el orgullo que le genera es completamente inmenso. "Es una emoción muy grande. Parece que yo también hiciera un gol. Lo vivo, lo grito y no se imaginan lo que uno siente cuando uno ve a sus hijos triunfar y más en lo que ellos quieren hacer en la vida". declaró orgulloso David Ferreira.

Jesús Ferreira juega en el FC Dallas, de la MLS. Twitter oficial del FC Dallas.

Aprovechando muy bien que sabe lo que es estar en los terrenos de juego, el propio exfutbolista aprovechó para remarcar cual es una característica importante que si tiene su hijo, de la que él era carente en sus años de juego. No obstante, tampoco se 'dejó echar tierra' y remarcó su importancia en los terrenos de juego tiempo atrás. "La verdad es que Jesús tiene esa tranquilidad, esa frialdad cuando está cerca del área. Pero yo era mas creador, aunque también hice mis goles. Pero Jesús juega de varias posiciones y cuando está cerca al área es cuando es más importante", dijo.

No obstante y pese a la alegría de la anotación, Ferreira padre aseguró que su hijo no terminó en la mejor de las condiciones dicho partido por pretemporada y que se mantiene a la espera de los resultados del cuerpo médico del Dallas FC. "Salió con una molestia y el día de hoy (martes 23 de enero) estoy esperando a que me diga que fue lo que pasó y que le digan los médicos del Dallas de lo que se trata", terminó por confesar David Ferreira.