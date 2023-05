Jesús Ferreira y una íntima confesión: "Cambiaría mis premios individuales por el título con Dallas"

El colombiano-estadounidense Jesús Ferreira, delantero del FC Dallas y una de las figuras con mayor proyección de la MLS, aseguró este jueves que cambiaría todos sus logros individuales por conseguir la corona de la liga con su equipo.

"Obviamente para motivarme, uno debe tener siempre una meta encima y es ser campeón de la liga. A mí me encantan los logros (individuales), los premios que logro, pero no le doy mucha importancia a eso", dijo en una entrevista facilitada por la MLS.

"A mí lo que me importa es el premio más grande que es ser campeón de la liga y eso se logra con el equipo. Obviamente estoy agradecido con mis compañeros que me hacen ver bien, que me hacen lograr esos premios individuales, pero obviamente cambiaría todo eso por poder ser campeón con este equipo", agregó.

Nacido en Colombia e internacional por EE.UU., Ferreira fue escogido en 2022 como mejor jugador joven de la MLS gracias a sus 18 tantos y 6 asistencias en 33 partidos.

Su gran año en el Dallas, a las órdenes del entrenador español Nico Estévez, le llevó a Qatar 2022 como integrante de la selección estadounidense, una experiencia que recuerda como "inolvidable" y "muy hermosa".

"Uno solo sueña en lograr eso y estar ahí. Para mí es siempre trabajar, esa es la cosa número uno. Trabajar porque nunca sabes cuándo va a llegar tu momento. Los primeros tres partidos (del Mundial) no me dieron minutos y el último sí", apuntó el jugador de 22 años.

"Entonces, solo seguir trabajando, demostrarles a los técnicos que estás ahí para apoyar, para ayudar a los compañeros, porque al final del día somos un equipo, somos un equipo que quiere lograr el mismo objetivo que ser campeón y no lo vamos a hacer si hoy solo hay 28 jugadores en vez de 29 en el mismo bus", argumentó.

Ferreira lleva cinco goles en la temporada 2023 de la MLS y este sábado se pondrá al frente del Dallas en el derbi texano ante el Austin.