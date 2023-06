Jesús Murillo, del fútbol colombiano a compartir la defensa con Giorgio Chiellini en Los Ángeles FC

La MLS cada vez se convierte en un destino más atractivo para los futbolistas colombianos, no solo por los salarios, los lugares para vivir y más, sino por lo competitiva y el nivel que va creciendo en el balompié norteamericano. Es el caso de Jesús Murillo, quien es una de las figuras defensivas de Los Ángeles FC.

Por eso, el espigado y talentoso zaguero central de nuestro país habló con Gol Caracol para la sección ‘Embajador de la semana’ de su actualidad en el cuadro angelino.

Además, Jesús Murillo nos contó su historia para llegar al balompié profesional y también se refirió a lo que es compartir zaga con el experimentado y reconocido Giorgio Chiellini. ¡Acá su testimonio!

De hecho, el vallecaucano también ha podido militar en Los Ángeles FC con el emblemático galés Gareth Bale y en la actualidad también juega con el mexicano Carlos Vela.

Publicidad

¿Cómo lo trata Los Ángeles?

“Bien, bien, todo muy bien, excelente, gracias a Dios. Muy tranquilo, contento, feliz. En Los Ángeles es muy difícil estar aburrido. La ciudad, el equipo, todo muy bien, gracias a Dios”.

¿Cómo analiza lo que ha sido su presente en esta temporada?

“El año arrancó de la mejor manera. Es un equipo grande que siempre busca estar peleando títulos, buscando estar arriba. El año ha sido maravilloso por ahí se nos dificultó ahora un poco cuando perdimos la Concachampions porque da tristeza y es difícil, pero toca asimilarlo. Ahora igual en las MLS estamos de segundos en nuestra conferencia, pero el equipo. Por ahí sí tuve una lesión en el posterior, en la semifinal de la Concachampions y estuve como 20 días por fuera, pero gracias a Dios ya volviendo y muy feliz de seguir aportándole al equipo”.

¿Cómo se siente de compartir y haber compartido con figuras mundiales en Los Ángeles FC?

“Cuando llegaron los refuerzos de lujo, que fue una bendición poder compartir con Gareth Bale, con Giorgio Chiellini, con el mismo Carlitos Vela y cada uno de los compañeros que hay. Se armó un grupo muy bonito y muy top, como decimos nosotros. Creo que soy un bendecido por tener la oportunidad porque cuando nos dimos cuenta que venían, hace muy difícil a uno creer. Llegan de la Juventus, de Real Madrid, uno apenas estaba en Medellín y llegar aquí. Entonces aprender y ver cómo es el día a día. Es algo increíble que le suma mucho a uno como futbolista. Uno ahora trabaja sabiendo que puede aprender, que puede ver cosas que uno veía antes por la televisión y tenerlo ahora de compañero en el día a día es algo maravilloso”.

Giorgio Chiellini, Gareth Bale y Carlos Vela con Los Ángeles FC - Foto: Getty Images

Publicidad

¿Cómo es Chiellini?

“Viviendo cada minuto con él, cada segundo aprovechándolo porque ya casi se nos va. Es uno de los mejores zagueros de la historia. Uno, como dices tú en la posición, siempre quiere compartir y aprovechar con ellos. Desde el día que llegó siempre estoy ahí cerquita aprendiendo mucho, viéndolo y sabiendo que le puede aportar mucho a uno como futbolista. La amistad ha sido muy buena. El cariño que siempre muestra para toda la gente es increíble. Nos ayuda a todos los compañeros a corregir, a aprender”

¿Qué le dice Giorgio, qué consejos le da?

“Siempre que vamos a salir a jugar, siempre que ya entramos al calentamiento y vamos para la cancha, solo me dice “hoy te toca matarlos a todos” (risas). Es una persona maravillosa”.

Giorgio Chiellini y Jesús Murillo en acción con Los Ángeles FC - Foto: Getty Images

¿Qué es lo que más destaca de la MLS?

“La liga ha crecido mucho, acá uno que compite en ella es muy diferente. Ahora comienza a ver los frutos. En el 2020 cuando llegué se me hizo un poco difícil por la rapidez, por lo tan directo que juegan. Los equipos no se esconden, siempre salen a buscar, los defensores siempre tienen que marcar arriba. La liga es muy dinámica, el ritmo siempre está alto. Se me hizo un poco difícil, pero después con la ayuda de mis compañero como Eddie Segura y el mismo Eduard Atuesta que estaba en ese tiempo, me fueron ayudando y se me hizo un poco más fácil”.

Publicidad

¿Qué decir de la excelente temporada pasada en la que ganaron todo?

“Fue totalmente un éxito, tanto en lo personal y en lo grupal. A mí como persona era lo que venía aquí a ganar títulos, a quedar en la historia del club. Creo que gracias a Dios se cumplió y espero seguir ganando mucho más. Estuve jugando toda la temporada sano, tuve la oportunidad de marcar gol en la final”.

¿Usted sufrió para llegar a ser futbolista profesional?

“Sí, eso es como todo, cada futbolista o cada persona en el mundo tiene sus dificultades para cumplir sus sueños y pues yo no soy la excepción. Un niño de un barrio llamado Marroquín, de bajos recursos, de familia, siempre con ganas de salir adelante. Por ahí se me dio la oportunidad de jugar al fútbol, que era una de las maneras que uno veía para sobresalir y poder ayudar a la familia. Fue un camino bien difícil, pero bonito, donde uno crece como ser humano, como persona y como profesional ahora, que ya cumple uno sus sueños, ya ve uno la responsabilidad que tiene para así inspirar a muchos niños que vienen atrás, muchos soñadores que quieren cumplir sus sueños y quieren salir adelante.

¿El siguiente sueño es Europa u otra liga importante en el exterior?

“Estoy luchando por ir a Europa, como dices tú, por estar en la Selección Colombia, poder algún día ganar un puesto, una oportunidad. Eso sí, soy consciente que están haciendo la cosas bien a todos los que están llamando, pero siempre enfocado y esperando algún día poder estar en la Selección Colombia y así seguir creciendo, seguir haciendo las cosas bien aquí. Y Dios mediante, muy pronto poder dar el salto a una liga de Europa o una liga así como la de Brasil, como la del mismo México, que también llama a muchos colombianos para así estar más en el radar de la Selección”.

Publicidad

¿Ha tenido oportunidad de ser llamado a la Selección Colombia?

“El año pasado iba a tener la oportunidad de estar, por ahí se me dificultó un poco por el COVID y eso, pero eso quiere decir que estoy ahí, que estoy en el radar y en cualquier momento se puede dar la oportunidad, solo es de seguir trabajando, haciendo las cosas bien y esperar el momento para algún día estar ahí".