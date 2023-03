Jherson Mosquera, su duro proceso para ser profesional y lo que vive ahora en Newell’s, de Argentina

Los futbolistas colombianos en el balompié internacional son muchos, y esta semana para nuestra sección ‘Embajadores’, hablamos con Jherson Mosquera, lateral derecho que milita actualmente en Newell’s, de Argentina.

El exPereira llegó para este 2023 al cuadro rosarino, y en charla con este portal se refirió a lo que está siendo su primera experiencia en el exterior, marcar su primer gol con el cuadro ‘lepra’ y mucho más.

Además, Jherson Mosquera nos contó brevemente quiénes son sus referentes en su posición y también el duro camino que fue llegar a la profesional y consolidarse en el cuadro ‘matecaña’, con quien se destacó y logró el título de la liga del fútbol colombiano 2022-II, antes de ser fichado por Newell’s.

¿Cómo se siente en su primera experiencia en el exterior?

“Muy feliz, aprovechando la oportunidad que se me dio aquí, queriendo aprender de un gran entrenador, un gran grupo, grandes compañeros, sacar lo mejor de mí y poder aportarle mi mejor versión a esta institución”.

¿Cómo fueron sus primeras semanas en Newell’s?

“Mi primera semana llegué muy motivado, aún lo estoy, obviamente es complejo porque es mi primera salida del país, estás lejos de tu familia, de tus seres queridos, de amigos, pero por un lado te enfocas porque no hay otras distracciones, pero sí obviamente entendiendo conceptos y eso es complejo, pero todo muy bien”.

¿Cómo describe su primer gol con Newell’s?

“Muy feliz, la verdad lo venía pensando toda la semana, lo venía planeando, lo había hablado con los compañeros que quería marcar, iniciar esa atracción con el gol y gracias a Dios se nos pudo dar”.

Jherson Mosquera celebra gol con Newell's - Foto: Newell's Oficial

¿Cómo lo recibió Willer Ditta?

“Antes de yo viajar acá, estuvimos hablando por Instagram, me estuvo preguntando que como iba la negociación, que si al fin venía. Él me dijo que me esperaba y que me ayudaría, es un gran compañero y una gran persona, aún me sigue ayudando”.

¿Qué le ha parecido el fútbol argentino?

“Complejo, mucha intensidad, ya a varias personas se lo he manifestado que es un juego muy rápido, de mucha fricción, de estar atento y de mucho despliegue. Es bastante físico a comparación de como se ve en televisión”.

¿Y qué decir de la pasión de los argentinos?

“Una ciudad muy futbolera, demasiado, yo creo que en los mismos partidos se nota en televisión, siempre está lleno el estadio, la gente alienta de corazón siempre. En la calle, esto aquí es una locura total. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo, que es muy diferente acá”.

¿Qué objetivos tiene para la temporada?

“La ambición de venir aquí a conseguir títulos, cosas importantes, pelear por puestos importantes, es un gran club que lo amerita para estar en lo más alto, esa es mi convicción. Veo como trabaja el grupo, el cuerpo técnico, no podemos perder esa convicción que podemos conseguir muchas cosas”.

¿Qué tal Gabriel Heinze como técnico?

“Muy bien, el jugador que quiere aprender estando al lado de él, lo hace. Es un poco complejo porque es muy exigente, pero tiene facetas en las que te va a enseñar cosas muy rápidas y estar uno en forma receptiva para tomar esa información que en cualquier momento a uno le puede servir en su vida”.

¿Cómo es su historia en el fútbol, Jherson?

“A veces el esfuerzo de nosotros los futbolistas no se ve a flote por años, porque puedes pasar en un club tres o cuatro años y al quinto año es donde te va bien y es donde más reflectores tienes y la gente solo se enfoca en ese año, pero hay años de sacrificio. Yo dichosamente debuté en el equipo de mi ciudad, me tocó difícil desde niño, cuando estuve en la profesional en el 2018 no jugué, solo debuté pero fue difícil, me tocó esperar mucho. Pero uno sigue con la convicción de que llegará una oportunidad y con el profesor Néstor Craviotto la aproveché, empecé a jugar más seguido. Ya en el 2020 fue la pandemia, al siguiente año llegó el profe Alexis Márquez y jugué poco y ya luego al siguiente año (2022) es historia porque jugué y el resto es historia con Alejandro Restrepo”.

Jherson Mosquera en acción de juego con el Pereira - Foto: Colprensa

¿Cuáles son sus referentes, a quienes admira?

“He tenido buenos referentes, me gustaba el juego de Gilberto ‘Alcatraz’ García, lo tuve como compañero, es una excelente persona. También Juan Guillermo Cuadrado, son muchos que son admirables y uno dice que juegan bien y uno aprende de sus carreras y de sus momentos deportivos”.