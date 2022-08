Jhon Arias: “Espero mis números sigan mejorando, quiero buscarme un lugar en Selección Colombia”

Uno de los jugadores colombianos en el exterior que más suena fecha a fecha y se viene destacando recientemente es Jhon Arias , quien se convirtió en pieza clave de Fluminense y se ha hecho sentir con goles y asistencias. Las estadísticas indican que ha anotado en 12 oportunidades y ha puesto nueve asistencias. Esto en torneos como la Copa Libertadores, Sudamericana, el Brasileirao, la Copa Brasil y el Torneo Carioca.

Incluso, este miércoles que pasó el exjugador de Patriotas, América y Santa Fe dijo presente con una asistencia para Germán Ezequiel Cano, otro destacado del 'Flu', de recuerdos en Colombia y con el que ha establecido una sociedad productiva y bastante elogiada por medios brasileños.

Con todos estos atenuantes y por su momento deportivo excepcional, Arias atendió una llamada de Gol Caracol. En los minutos de charla se mostró amable y además fue notoria su alegría y felicidad por el deber cumplido y por estar demostrando que puede ser un futbolista para tener en cuenta en la Selección Colombia, a mediano plazo y pensando en la primera convocatoria de Néstor Lorenzo.

¿Cómo se siente con este brillante presente en Fluminense?

“Creo que a título personal gozo de un momento importante en mi carrera, estoy contento, soy consciente de que aún puedo mejorar mucho más, aportar mucho más. Fluminense tiene una nómina amplia, con profesionales con carreras admirables, y te ayuda mucho y eso te aporta muchas cosas, eso me ha ayudado a evolucionar”.

¿Qué tal compartir con un goleador como Germán Cano?

“Tengo una buena relación, va mas allá de lo futbolístico, lo admiro mucho, en el ámbito profesional y humano. Es un goleador de raza, los números hablan por sí solos, por lo que aporta en las facetas del juego, yo vi su carrera en Colombia, que fue importante y al día de hoy, son muchos factores que eso también ayuda al desempeño del equipo”.

¿Qué tan importante ha sido Ganso en su gran presente en Brasil?

“Paulo es una persona bastante querida por mí, bastante especial, que me ha acogido bien. Trato de aprender de lo que él transmite en su juego. Simplifica mucho las cosas, ayuda a las personas, con un gran talento, es de los mas técnicos con los que he compartido, es un genio del fútbol. Es una persona que goza de un buen momento, por ahí nos viene beneficiando a todos, por lo que significa y genera. A titulo personal por la forma en la que juego me ayuda mucho”.

¿Cuáles son sus objetivos personales en este 2022?

“Quiero seguir con esta senda, estar participativo, ayudar con goles y asistencias, quiero ser aún más importante en el rol del equipo, mas influyente. Claro que tengo el objetivo de estar en Selección Colombia, más cerca del radar de la Selección. Vengo haciendo un trabajo importante también, llamativo, y confiando en Dios, ojalá se de, porque es algo importante”.

¿Y a nivel grupal qué quiere conseguir?

“En lo grupal tenemos dos torneos, que son la copa y el Brasileirao, en los cuales creo firmemente que estamos en la disputa de ambos, pero no es fácil ninguno de los dos, por la competitividad que hay en Brasil, por las nominas que tienen, la complejidad. Pero tenemos material humano para combatir de frente con cualquier y lograr alguno de los títulos”.

¿Actualmente se siente un mejor jugador, a lo que fue en el fútbol colombiano?

“Sí, creo que claramente Jhon Arias es más completo, mucho más maduro, un poco más completo, que entiende las facetas de juego, que en el pasado tenía carencias en la parte defensiva, algo que he mejorado en Brasil. Hay que resaltar el tema del estilo del fútbol brasileño, jugadores de buena calidad, eso me sirve mucho, por la manera en la que yo veo el fútbol, espero aprender mucho más y que esto solo sea el comienzo de una gran carrera”.

¿Qué lo ha impresionado en Brasil?

“Algo que he mencionado con mis familiares y amigos, es la manera en la que los brasileños viven el fútbol, es una pasión realmente fuerte acá. Los días de partido es algo que el hincha se toma muy enserio, es muy pasional ese vínculo, no por algo han logrado lo que tienen, y es una potencia en ese aspecto”.

¿Qué decir de la experiencia que ya tuvo en Selección Colombia?

“Es de mucho orgullo, viví ese partido contra Arabia Saudita y fue algo colectivo de los que fuimos a esa convocatoria, porque fuimos con seriedad y el respeto de vestir la camiseta de la Selección. Es un motivo de mucho orgullo, es el sueño realizado de un deportista, Colombia está necesitando de personas que muestren esa pasión por la camiseta, por nuestra tierra. Fue algo muy grande, porque era amistoso, pero la gente lo vio con mucha importancia. Estoy ahí, feliz por lo que viví, ansioso por seguir en ese proceso, por seguir siendo llamado, mejorar más y buscarme un lugar en la selección”.

¿Trabajando para ser llamado por Néstor Lorenzo, me imagino?

“Dios permita que los números mejoren más porque eso lo acerca más a la Selección a uno, me pone más en el radar, hay que seguir creyendo, trabajando, con los pies en la tierra, y claro que se tiene esas ansias porque lleguen el momento de la convocatoria. Yo creo firmemente que hago mi aporte, confío y hago mi trabajo. Está la persona adecuada en la Selección, que conoce desde hace muchos años a la selección, que hizo parte de un cuerpo técnico que hizo cosas importantes por nosotros y es la persona adecuada que nos va a ayudar mucho en lo que se viene”.

¿Hasta dónde quiere llegar Jhon Arias?

“Al día de hoy pienso en Fluminense, aún me falta mucho por retribuirles por lo que han hecho por mí, vivo el día a día. Pero claro, tengo el sueño de llegar a la élite, de llegar a Europa, es un sueño que siempre he tenido, por el cual trabajo, pero no es algo que me quita el sueño, en su momento llegará”.