Jhon Arias, figura de Fluminense: "Me siento un jugador más completo, más moderno"

Jhon Arias se ha acostumbrado a brillar en el fútbol de Brasil. Desde su llegada al Fluminense, el joven atacante colombiano ha sabido responder a la confianza y ganarse un puesto en el once de gala del conjunto 'tricolor'. Esta semana no fue la excepción para ser uno de los protagonistas del 'flu', que se consagró campeón del torneo Carioca, con su aporte en la asistencia del gol que significó el empate.

Así las coas, luego de otra buena presentación en el balompié brasileño, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', hablaron con el exIndependiente Santa Fe, que se ha convertido en figura del equipo dirigido por Fernando Diniz.

"Yo estoy atravesando un momento especial en mi carrera. Y que se viene retribuyendo partido tras partido, creo que es una cosecha y una siembra de lo que hice hace muchos años. Muchas personas hablan de que hay un trabajo, y en mi caso no fue diferente. Realmente he trabajado mucho, soportado muchas cosas para hoy estar en el punto en que estoy. Estoy realmente feliz y tratando de disfrutar y aprovecharlo al máximo", expresó de entrada Arias Andrade.

Y complementó con respecto a su crecimiento en el fútbol: "A mí me sentó muy bien el fútbol de Brasil; siento que desde Patriotas llevo haciendo bien las cosas; en América tuve la oportunidad de ganar un título, aunque no tuve la continuidad que necesitaba; en Santa Fe creo que empecé a tomar cierto protagonismo y me sentí con fluidez; gracias a Dios llegué a la que yo considero la mejor liga de América, con jugadores de extremada calidad".

Publicidad

Aquí más declaraciones de Jhon Arias:

*Su adaptación a Fluminense

"Llegué a un equipo como Fluminense que me acogió muy bien, me pulió, confiaron en mí y creyeron en lo que podía hacer. Para rematar llegó Fernando Diniz, el técnico actual, la confianza que me ha depositado nunca la había sentido hasta este momento en mi carrera y eso se evidencia".

*Sociedad con Germán Cano

"Con Germán Cano se tiene esa cierta afinidad, me atrevería a decir que es uno de esos jugadores con los que he tenido ese tipo de intimidad futbolísticamente hablando, es un gran ser humano que me ha ayudado bastante fuera del campo acá en Brasil. Desde el año pasado llevo viviendo una temporada muy importante para mí en el ámbito de las asistencias, ya en dos años llevo 20 asistencias que son una marca realmente buena. Cuando uno tiene un delantero de la magnitud de Cano y los compañeros que tengo en Fluminense, se facilitan muchas cosas".

Publicidad

*El buen entendimiento con el atacante argentino

"Con él pasa algo que acá en Brasil le han empezado a decir que es mágico, que pareciera que tuviéramos cierto imán. Con él he tenido cierta afinidad y creo que a veces va más allá de lo que realmente uno puede planear y trabajar. Con Germán Cano he tenido ese 'feeling' de cuando uno encaja con alguien, como si lleváramos unos cuantos años jugando juntos".

*Su evolución en el fútbol de Brasil

"Uno de los aspectos que más he mejorado y en los que he sentido que he tenido una evolución, es que he podido mejorar mucho mi tema defensivo. Ahora me siento un jugador mucho más completo y moderno, que aporta en las dos fases de juego. En Brasil el fútbol es un poco más dinámico y eso me ha servido".

*El presente

"En este año ya he tenido la oportunidad de marcar con dos goles y tres asistencias. También tuve un buen Brasileirao en números personales y con el equipo hicimos un torneo de mayores expectativas a las que teníamos a inicio del certamen".