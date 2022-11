Jhon Arias habló sobre su futuro y preocupó a todos los hinchas del Fluminense

El presente del futbolista colombiano Jhon Arias es inmejorable. Es uno de los hombres más importantes de la gran campaña del Fluminense, que es tercero en el Brasileirao, sellando su clasificación a la próxima Copa Libertadores, a falta de una jornada para que se acabe la liga de Brasil, de la cual Palmeiras ya se hizo con el título número 11 en su historia.

Las grandes actuaciones de Arias, que ha formado una gran dupla con el delantero argentino German Ezequiel Cano, recordado por sus goles en Independiente Medellín, han hecho que incluso se refieran al oriundo de Quibdó (Chocó) como 'el Pelé colombiano', en el mismo país que tuvo la fortuna de ser el hogar de nacimiento del 'Rey del Fútbol'. Sin dudas, un apodo imponente y muy importante para el atacante con pasado en varios clubes del fútbol colombiano.

Incluso, el técnico del Fluminense, Fernando Diniz Silva, se ha referido al papel protagónico que ha tenido Jhon Arias, desde su arribo al equipo de Río de Janeiro, a mediados del año 2021.

“Jhon Arias es una pieza fundamental. Es algo hermoso lo que está pasando, es un jugador que ya conocía, está aquí desde el año pasado, todavía no se había consolidado y hoy es uno de los grandes protagonistas del fútbol brasileño, sobre todo en su posición. Sus números son excelentes, en cuanto a asistencias y goles, es el protagonista”, fueron las palabras del estratega del 'Flu', luego de la victoria de su equipo 0-2 en su visita al Corinthians.

Sin embargo, luego de la última victoria del equipo donde milita el futbolista 'cafetero' 3-0 frente al Goiás, una declaración de éste, que ha sido citado por el seleccionador argentino Néstor Lorenzo para el partido de fogueo que tendrá nuestra Selección contra Paraguay, encendió las alarmas en los seguidores del Fluminense.

Al finalizar el compromiso, correspondiente a la fecha 37 del fútbol brasileño, Arias fue consultado por su futuro, a lo cual, la respuesta del atacante sembró dudas.



"Es demasiado pronto para hablar. No puedo decir que me quedo o que me voy. Creo que tengo que concentrarme en terminar el último juego, creo que obtuve un buen promedio de goles y asistencias y el enfoque es lograr el subcampeonato en este último juego contra Bragantino", comentó el jugador chocoano. Las declaraciones del exfutbolista de América de Cali y Santa Fe se suman al posible interés de un importante club europeo por hacerse con sus servicios deportivos en el próximo mercado de fichajes. Se trata del Sporting de Lisboa, que según el diario 'O Globo' "el delantero del Fluminense, Jhon Arias, está en la ruta del Sporting Lisboa y los 'leones' se plantean avanzar con una propuesta en enero, en la reapertura del mercado, para intentar contratarlo".