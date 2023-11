Jhon Arias, la figura de Fluminense que tiene como agente a un exjugador de Selección Colombia

Jhon Arias es una de las grandes figuras de la final de la Copa Libertadores. Su aporte en la ofensiva de Fluminense es relevante, con dos goles y tres asistencias en la edición 2023 del torneo que organiza la Conmebol, haciendo una dupla de oro junto al argentino Germán Ezequiel Cano.

El extremo nacido en Quibdó, en el departamento de Chocó, y de 26 años, se encuentra listo y preparado para el decisivo partido frente a Boca Juniors, que se jugará este sábado desde las 3 de la tarde, en el estadio Maracaná.

Arias ha hecho una carrera en ascenso, con un camino recorrido en nuestro país en Llaneros, Patriotas, América y Santa Fe hasta dar el salto al fútbol internacional y junto a ello, hacer parte de la Selección Colombia de mayores.

¿Pero quién se encuentra detrás de Arias? Uno de sus agentes es Álex Viveros, quien se destacó, entre otros, en Cali, Racing de Avellaneda, Cruzeiro, Fluminense, de Brasil, y Nantes, de Francia. Además de ser hombre del seleccionado colombiano.

Alex Viveros con el Deportivo Cali - Foto: AFP

Y precisamente el otrora lateral izquierdo o volante de marca ya se encuentra en Río de Janeiro para seguir a su pupilo en tan importante partido. Desde allí, atendió la llamada de Gol Caracol.

"Estamos con mi socio Gianfranco Petruziello para ver a un Fluminense, en la final de Libertadores, en el que tuve la posibilidad de jugar y de estar en la transferencia de Jhon Arias a este club. Fui invitado a este gran evento y a disfrutarlo", contó de entrada el 'Vive', quien fue campeón del fútbol colombiano con Cali y en Argentina con Racing, famoso por tener a Reinaldo 'Mostaza' Merlo como DT y a Gerardo Bedoya como uno de sus compañeros.

Gerardo Bedoya y Álex Viveros en Racing - Foto: AFP FABIAN GREDILLAS/AFP

¿En el fichaje de Arias no se equivocó, tuvo ojo clínico?, fue el siguiente interrogante para el vallecaucano. De inmediato comentó que "no sé si tenga ojo clínico, pero me gusta estar viendo muchos partidos del fútbol colombiano, tanto de la A como de la B. Yo conocí a Arias desde que estaba en Patriotas, después fue a América, donde no tuvo mucho éxito, y en Santa Fe, donde comenzó a lograr su mejor nivel. Ya lo habíamos visto con mi socio y lo recomendamos a los veedores del club Fluminense. Ellos lo vieron participar en la Copa Libertadores. Tuvieron un juego acá en Río, donde se enfrentó Santa Fe contra Fluminense, él tuvo un gran partido. Y el club confirmó lo que les habíamos pasado, y hoy es el jugador valioso que tiene el club. Jhon Arias creo que es de los jugadores más destacados que tenemos en nuestro fútbol".

Jhon Arias, en acción de juego con Fluminense en la Copa Libertadores. @FluminenseFC

Y Álex Viveros también contó detalles de la personalidad y la forma de ser del del extremo. Así dijo que "Jhon es un jugador muy centrado, que va por el camino correcto, muy profesional y familiar. En Río, tiene el acompañamiento de mi socio para todo. Es un jugador muy comprometido y tranquilo".

Las ofertas por Jhon Arias

"El futuro de Jhon Arias ahora hay que esperar lo que suceda. Es uno de los mejores futbolistas del futbol brasileño, que para mí es el campeonato mas difícil del mundo. El futuro lo va marcando la pauta de los clubes y la necesidad de ellos en el exterior. Lo que sí puedo decir es que es un jugador que es apetecido a nivel internacional", finalizó Viveros.

Extraoficialmente se conoció que hay varios equipos de la Premier League siguiéndole la pista al jugador de la Selección Colombia, tras una temporada exitosa.