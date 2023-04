Jhon Arias no se cambia por nadie: "Tengo total certeza que tengo mucho por dar aquí en Fluminense"

El Fluminense está nuevamente de fiesta en tierras brasileñas. El equipo donde milita Jhon Arias volvió a celebrar un título en su campeonato estatal, al vencer 4-1 a Flamengo , en lo que fue un duelo válido por la vuelta de la final del Carioca. Como de costumbre, el exSanta Fe fue parte del onceno titular y volvió a brillar con la camiseta del 'tricolor'.

La tarea no era para nada fácil para el 'flu', pues además de tener que medirse frente a su clásico rival, el 'mengao', tenía que darle la vuelta a la serie luego de haber caído 2-0 en la ida. El partido no se presentó sencillo para los dirigidos por Fernando Diniz, quienes a pesar de la obligación de marcar no encontraban el gol, y no fue sino hasta la media hora de juego que apareció Marcelo, reciente incorporación del equipo, para destrabar el partido para los suyos, con un soberbio golazo.

Desde la anotación del exReal Madrid, todo mejoro para Jhon Arias y compañía, quienes igualaron la serie cuatro minutos después con el tanto de su goleador Germán Ezequiel Cano. Ya en la parte complementaría definirían la historia a su favor con otro gol del exIndpendeinte Medellín, y otro de Alexander Gomes.

Si bien, en esta oportunidad Jhon Arias no logró aportar en el marcador, ya sea con asistencias y/o goles, si fue uno de los destacados, disputando todo el encuentro, consiguiendo una precisión del 89% de sus envíos, completando un pase clave y cuatro balones en largo, ganar ocho duelos y recibiendo cuatro faltas-

De este modo, con la emoción de haber celebrado un nuevo triunfo y título en su palmarés, en medio de la celebración habló con uno de los medios de comunicación presentes.

“Hablando muy serio, tienes que pensar que eres el mejor del mundo, para mí no hay nadie mejor en el mundo que yo. Claramente, te enfrentas con jugadores muy buenos, tengo ídolos, ahora juego con uno de ellos (Marcelo). Ahora estoy disfrutando de mi momento y tengo total certeza que tengo mucho por dar y hacer aquí en Fluminense. Ojalá que este año consigamos tener más noches así, todo el mundo celebrando”, comentó Jhon Arias.

Asimismo, aprovechó sus redes sociales para dejar un mensaje de felicidad con lo conseguido este domingo, en el que a su vez con su cuatro título conseguido, en su periplo con Fluminense.

Recordemos que de este modo ya suma dos Campeonatos Cariocas y las dos Taca Guanabara, desde su llegada al 'Flu' en el 2021.