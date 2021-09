Jhon Arias: "Quiero brillar en Fluminense; si sucede, el sueño de la Selección Colombia toma fuerza"

Siempre hay una primera vez y, en el 2021, fue el turno para Jhon Arias, quien comenzó a cosechar los frutos de su buen trabajo. Y es que, luego de haberse destacado en Llaneros, Patriotas, Independiente Santa Fe y América de Cali, llamó la atención de un grande del continente como Fluminense.

El club brasileño, quien lo enfrentó y padeció en Copa Libertadores, no dudó un segundo en ficharlo. Es así como, tras el traspaso confirmado, se convirtió en una experiencia única e interesante para el futbolista, quien, a sus 23 años, jugará afuera del país por primera ocasión en su carrera.

Hasta el momento, ya ha sumado minutos bajo las órdenes del director técnico Marcão. En el Brasileirao, fue titular contra Bahía y Juventude. De hecho, a este último, le anotó. Asimismo, en Copa Brasil, ingresó en el segundo tiempo, en el partido frente al todopoderoso Atlético Mineiro.

Poco a poco, se gana un lugar en el equipo. Por eso, para conocer más detalles del talentoso jugador que, como otros tantos, espera dejar en alto el nombre de Colombia, en Gol Caracol hablamos con él y nos contó cómo han sido estas semanas, su sueño de Selección Colombia, los objetivos y más.

¿Cómo han sido estas primeras semanas en Brasil?

"La verdad, muy bien. Ya va casi un mes y me han tratado a la perfección. Estoy agradecido con la gente de Fluminense porque me han acogido de gran manera. Todos han sido amables y han estado pendientes de mí. En ningún momento, sentí estar solo. Las cosas han salido bien, afortunadamente"

Y en lo futbolístico, ¿Qué le ha dicho el técnico Marcão?

"Este club tiene un gran grupo. Quienes lo integran son personas amables y trabajadoras. Con el cuerpo técnico he estado en contacto desde el primer día que llegué. Siempre han estado presentes y me han hecho saber lo felices que se sienten con mi llegada. Juntos haremos grandes cosas y lo que se me ha pedido, ha sido perfecto"

¿Cuál fue ha sido ese diferencial que encontró en Fluminense con relación a los clubes anteriores?

"No siento que haya un punto diferente. Obviamente, es un equipo internacional y, hasta ahora, toda mi carrera había sido en Colombia entonces eso hace que uno sienta algunos cambios. Sin embargo, siendo sincero, no percibo alguna variante que sea muy notoria. Solo es diferente comparado con la manera como se manejan las cosas en Colombia"

Ya que tocó el tema, ¿Cómo ha sido esa "primera experiencia afuera del país?

"Me he sentido bien, han sido semanas muy buenas y debo decir que ha sido una experiencia bonita. Como todo, siempre hay temores al inicio, pero ahorita ya estoy perfecto. Tuve la oportunidad de fichar con Fluminense, que es el equipo más tradicional de Brasil, algo que no es poca cosa y que se debe aprovechar"

Otra de las grandes noticias, en el tiempo reciente, fue su llamado al morfociclo

"Lo disfruté mucho. Fue una vivencia enriquecedora en mi carrera. Agradezco mucho al cuerpo técnico y eso generó una motivación y alegría enorme en mí. El solo hecho de saber que me tienen entre sus planes, es algo único. Siempre estaré esperando el llamado a Selección para un partido de Eliminatorias oficial"

Estando en Brasil, ¿esa convocatoria la ve más cerca?

"Creo que el tema de ser llamado o no, pasa más por el momento actual del jugador, más allá de la liga en la que se esté. En Colombia, tenemos una liga fuerte, no en vano, recientemente, fueron llamados seis jugadores de la liga local, dejando claro que se está fortaleciendo todo. Ahora, espero hacer las cosas bien en Brasil para acercarme a la Selección"

Jaminton Campaz, Hugo Rodallega, Miguel Ángel Borja, usted, ¿A qué se debe tanto colombiano en Brasil?

"No solo en Brasil, también en otras ligas del continente y el mundo. Los colombianos tenemos ese talento y don que, gracias a Dios, nos hace buenos, de calidad y tácticamente bien dotados. La liga colombiana atraviesa un buen momento, donde hay buenos jugadores, grandes entrenadores y eso hace que el colombiano sea más valorado"

Ya anotó su primer gol en Brasil y fue titular, pero, ¿Cuáles son los objetivos en este 2021?

"Uno siempre tiene las expectativas altas y siempre querré más. Espero hacer las cosas muy bien acá en Brasil para que mi carrera siga en constante crecimiento. Soy consciente de que si brillo, el sueño de la Selección Colombia toma fuerza y se hace más latente. Todo jugador colombiano sueña con vestir la 'tricolor' y no soy la excepción"

En redes sociales, dedicó un extenso mensaje a Santa Fe. ¿Qué decirle al fútbol colombiano, donde también se destacó en Llaneros, Patriotas y América?

"A esos clubes, les tengo un agradecimiento infinito porque me formaron, me hicieron crecer, madurar y el deportista que soy y los logros que conseguí y conseguiré, en gran medida, es por ellos. Me dieron las bases para lo que he alcanzado. Eterna gratitud de mi parte y de mi familia. Siempre fui muy feliz"

¿Qué mensaje le envía al hincha de Fluminense?

"Tuve la fortuna de enfrentarlo cuando estaba en Santa Fe y ya me han visto también en estos últimos partidos con el 'Flu', así que creo que ya tienen una idea de quién soy y de lo que puedo hacer. Estoy con la disposición de dar lo mejor, lograr títulos, mentalizado a hacer grandes cosas y dar siempre el 100%. Haré hasta lo imposible por alcanzar los objetivos"