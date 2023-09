Jhon Arias sueña con disputar su primera final de Copa Libertadores, con Fluminense

Cuatro equipos mantienen la misma ilusión, llegar a la final de la Copa Libertadores. Internacional de Portoalegre, Boca Juniors, Palmeiras y Fluminense son aquellos que siguen en la ruta para hacerse con el título continental. Aunque, este último club cuenta con un arma secreta: Jhon Arias, quien se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del fútbol brasileño.

De hecho, el colombiano habló en exclusiva en una entrevista para 'Trivela', donde analizó el partido de semifinales que tendrá que disputar contra Internacional. Además, confirmó que pese a sufrir días atrás un esguince, ya se encuentra mucho mejor y estará disposición de su entrenador, Fernando Diniz.

El 'Flu' nunca ha logrado alzarse con este importante título continental. Sin embargo, llegó a la final en 2008 y ahora tiene una oportunidad 'de oro' , teniendo en cuenta que la final se dará en Rio de Janeiro, de donde es originario el club, aunque para llegar a disputar dicho partido, primero deberán superar las semifinales.

Precisamente, de este tema habló Jhon, quien aseguró que prefiere no pensar en la final, sino concentrarse en sus dos partidos contra Internacional. “Prefiero no pensar en ello. Creo que será una locura, pero tengo que tener cuidado, porque tenemos por delante un rival muy fuerte que tiene el mismo sueño que nosotros. Tenemos dos partidos muy difíciles por delante. El escenario del 4 de noviembre, en el Maracaná, en una final, por supuesto vuelve loco a cualquiera”, señaló el volante ofensivo.

Otro tema del que hablar, es su estado físico, pues el exSanta Fe tuvo que salir sustituido días atrás luego de ir a la disputa de un balón en la derrota de su equipo 4-1 contra Vasco da Gama. Días después, el colombiano fue sometido a algunos exámenes que dictaron un leve esguince, dando tranquilidad en el plantel de Fluminense, pues, en principio, se creía que el jugador pudo haber sufrido una lesión en sus ligamentos.

Aunque al 100% físicamente no se encuentre, Arias podrá disputar el encuentro con normalidad. No obstante, el cafetero aprovechó para confesar que aun siente algo de molestias con respecto a lo acontecido. “Tengo un poco de dolor, pero nada que me saque del juego. Sólo si rompiera algo no jugaría. Estoy cuidándome y muy motivado para el partido”, comentó Arias.

Por último, terminó por agregar: “Es un juego muy difícil. Semifinal de la Libertadores. El Inter tiene un muy buen equipo y no en vano está donde está. Somos un muy buen equipo también, con muchas piezas, estamos en un momento especial y estamos motivados porque la final será el Maracaná. Sabemos que este título es el sueño de todo tricolor. Haremos todo lo posible para ganar aquí, ganar en Porto Alegre y llegar a la final, con mucha humildad y respeto por nuestro gran adversario”, culminó de esta manera el futbolista del Fluminense.

Fluminense e Internacional de Porto Alegre se enfrentarán por la semifinal de ida de la Copa Libertadores este miércoles 27 de septiembre desde las 7:30 p.m. (hora de Colombia), en el estadio Maracaná.