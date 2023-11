Jhon Arias y la historia de cuando fue rechazado por un equipo en México: de lo que se perdieron

Jhon Arias es una de las sensaciones del actual campeón de la Copa Libertadores, Fluminense , siendo un pilar fundamental, y hasta figura con goles y asistencias. Por supuesto, tras su éxito con el equipo brasileño no tardan en aparecer historias de sus inicios en el fútbol y curiosamente salió una desde México, cuando un equipo de ese país tuvo la chance de tenerlo en sus filas.

Por eso, este lunes el portal ‘MedioTiempo’ detalló el corto paso que tuvo el talentoso jugador colombiano en suelo ‘manito’, en 2016.

“Jhon Arias, campeón de Copa Libertadores tras ser rechazado por Xolos de Tijuana”, fue el titular del citado medio, para hablar del equipo fronterizo, que no le dio la oportunidad cuando el futbolista tenía 19 años.

Seguido a eso dieron detalles de lo que fue el corto paso del colombiano por el balompié mexicano, de hecho, vistiendo la camiseta de dos equipos.

“Arias no es un nombre conocido en nuestro balompié, ya que llegó a México muy joven, a los 19 años, para jugar con los Dorados de Sinaloa de la antigua Liga de Ascenso MX, y su buen rendimiento le permitió pasar con el 'hermano' Xolos de Tijuana, donde no tuvo la oportunidad esperada”, contaron.

Después, se dieron las razones y el técnico que le ‘bajó el pulgar’ para ser tenido en cuenta en el club ‘manito’.

Jhon Arias y una dura falta en la final de la Copa Libertadores 2023 en el Maracaná. CARL DE SOUZA/AFP

“El cafetalero no fue considerado para el primer equipo por el Piojo Herrera, DT de aquel entonces en Tijuana, y fue relegado a la categoría Sub 20 de la escuadra fronteriza en 2016, donde participó en nueve partidos y no pudo colaborar con goles ni asistencias. De esta forma, Arias, que puede desempeñarse como extremo tanto por la banda izquierda como derecha, fue descartado por Xolos para el siguiente semestre, y se fue de México sin haber podido debutar en Liga MX o Copa MX. La decisión parecía correcta en aquel entonces de acuerdo a los números ofrecidos, pero a siete años de distancia luce como un gran error”, explicaron.

Para terminar, señalaron que Arias al ver que no tendría participación en suelo mexicano decidió volver a Colombia para seguir con su sueño de ser futbolista profesional.

“Tras su paso fallido con Tijuana, Arias regresó al futbol de su país. Ya en el balompié brasileño se convirtió en figura de Fluminsen y actualmente vive el mejor momento de su carrera”; concluyeron.