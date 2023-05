Jhon Arias y un partido de 9 puntos, tras el histórico 5-1 de Fluminense sobre River Plate

Este martes, Fluminense dio uno de los batacazos de la tercera jornada de la Copa Libertadores luego de vencer 5 a 1 a River Plate y uno de los estelares y de los mejores calificados en el 'tricolor' fue Jhon Arias. El colombiano se fajó con un doblete y además dio una asistencia, despertando los elogios de la prensa brasileña.

Sin duda alguna, la noche que vivió Jhon Arias en el mítico estadio Maracaná quedará remarcada para siempre en su memoria. Y es que todo el escenario aporto para que lo conseguido se considere cómo épico. Con River Plate enfrente, partido de Copa Libertadores y un recinto abarrotado de hinchas engalanaron la victoria de Fluminense y del colombiano.

La prensa de Brasil se dio a la tarea de calificar el desempeño de los jugadores del 'Flu' quienes dejaron el nivel por lo alto. Allí apareció Arias con nueve puntos, siendo solo superado por la nota de 10 unidades que sacó German Ezequiel Cano gracias a su triplete. El portal 'Globo Esporte', destacó que el exSanta Fe "empezó el partido intentando moverse, pero cometiendo errores que no suele cometer. Falló en una disputa con De la Cruz que derivó en el gol de Lucas Beltrán. Pero voluntad no le faltó en ningún momento. Se coronó con dos goles en la segunda mitad con determinación incluso en una noche en la que no empezó con su mejor fútbol. Creció mucho en la segunda parte y también dio una asistencia".

Tal como manifestó el citado medio, el volante vino de menos a más y estuvo lejos de rendirse y de frustrarse por ese gol del equipo 'millonario' en el que tuvo cierta complicidad. Le dio rápidamente la vuelta a la página y poco a poco fue creando peligro con su socio en ataque: Germán Cano. El colombiano y el argentino volvieron a mostrar la química que demostraron en partidos anteriores y River Plate lo sufrió.

El primero en reportarse fue Cano con dos anotaciones, luego vino un tanto de Arias precedido por una buena jugada de Alexsander. Con ambos ya inspirados, al 86' se juntaron y fueron contundentes. Centro perfecto del colombiano y definición de goleador del argentino. Ya sobre el minuto de adición, el mediocampista finiquitó con un remate cruzado un buen contraataque de Fluminense.

De esta manera, 'Flu' cerró un primer round de tres encuentros con puntaje perfecto, ya que es líder del grupo D con nueve puntos, tras sendas victorias sobre The Strongest, Sporting Cristal y River Plate.