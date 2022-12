Jhon Córdoba, con confianza para aportar “fuerza y goles” a la Selección Colombia

Desde el regreso del balompié 'teutón', el chocoano no ha parado de anotar con su equipo, el Colonia. No obstante, no ha sido suficiente para que su equipo conozca la victoria.

El delantero colombiano, Jhon Córdoba, disfruta de un buen momento en la Bundesliga. A pesar de que su equipo no ha sumado de a tres desde su reanudación, sus goles no se han hecho esperar.

En medio de una entrevista con ‘DW’, el chocoano atribuyó su buen momento a un proceso de maduración. Córdoba dijo que: “Esto probablemente se deba a un proceso de maduración. El hecho de que jugué en la segunda división me ayudó a recuperar la confianza en mi capacidad para anotar y mejorar en la primera división”.

De otra parte, cuando fue consultado sobre la Selección, el goleador del Colonia afirmo que: “Confío en mis habilidades y espero que también juegue para la selección colombiana en algún momento. Puedo aportar mucha fuerza y muchos goles”.

Entre tanto, Jhon Córdoba ya rompió el récord de anotaciones de un histórico de la ‘tricolor’. Con 13 tantos sobrepasó los 11 del ‘Tren’ Valencia, en la temporada 93/94, y va por los 16 de Adrián Ramos.