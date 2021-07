Jhon Córdoba: “Contento de venir al Krasnodar, una locura de club, es grande y competiremos”

Los cambios siempre serán importantes en la vida de los futbolistas y así lo decidió Jhon Córdoba , quien cerró su exitoso capítulo en el balompié de Alemania y tomó sus maletas para ir al Krasnodar.

Por ese motivo, y luego de debutar con gol el pasado fin de semana, el delantero colombiano atendió a GolCaracol.com desde suelo ruso para hablar de sus sensaciones para la temporada, en una nueva liga.

Además, Jhon Córdoba se refirió a lo que le dejó tantos años en Alemania, con el Mainz, el Colonia y el Hertha Berlín. Sumado a eso, espera rendir y meter muchos goles en Krasnodar y se mostró sorprendido por la grandeza del club, que pelea en su campeonato y que apostó por su talento.

¿Cómo se ha sentidos en sus primeros días en Rusia?

“Bien adaptándome al cambio, diferente a Alemania, pero bueno ya llevo tiempo por acá y la verdad que estoy bien. Estoy muy contento de haber tomado esta decisión, creo que para mí fue una gran decisión, he entrado bien en el grupo que eso es fundamental para empezar bien. El pasado fin de semana pude jugar mi primer partido y además marqué, lo que le da más confianza al equipo y a mí en lo personal”

¿Por qué decidió ese cambio de liga en Europa?

“Al final hablé con mi familia y tomamos la decisión en conjunto, creo que llegué a un buen club que va a pelear en la parte de arriba así que estoy contento”.

¿Qué lo ha sorprendido?

“Al llegar aquí me sorprendió para bien lo que es el club con todas sus instalaciones, son de locura la verdad, me sentí a gusto y me siento muy bien. Mis compañeros y cuerpo técnico están tratando de que mi adaptación sea lo más rápida posible, y con eso rendiré mucho más”

¿Qué decir del Krasnodar?

“Es un equipo que siempre se ha mantenido en las partes de arriba, la idea es pelear por un título. Seguramente vamos a conseguir algo positivo en este torneo”.

¿Piensa en Selección Colombia, me imagino?

“He tenido temporadas muy buenas en los equipos que he estado en Alemania y lastimosamente no ha llegado. Siempre están las ganas de ir, pero mientras tanto me concentro en el equipo y si la Selección llega bien”.

¿Habló con Wilmar Barrios de lo que es el fútbol de Rusia?

“Una de las tantas personas con las que hablé para tener un mayor conocimiento de Rusia y del lugar al que venía fue con él. Hablé con él y nos escribimos, me contó cómo eran las cosas y me ayudó mucho para tomar la decisión de venir”.

¿Qué le dejó tantos años en Alemania?

“De Alemania me llevo muchas cosas positivas, me han tratado muy bien, me hicieron sentir en casa, fui muy feliz, pero esto es el fútbol y al final toca tomar decisiones por más a gusto que estés en un país. Tomé la decisión de venir acá y por el momento creo que ha sido una gran decisión para mí”.

¿Cómo es la situación contractual?

“Firmé por cuatro años, mi presente y concentración en este momento es el Krasnodar, el destino dirá donde termino”.

¿Muy complejo el tema de los desplazamientos dentro de Rusia?

“Es algo que me tiene sorprendido, volar a otra ciudad y tener 3 o 4 horas dentro del mismo país es una locura. Me ha impactado mucho, pero bueno vamos cómodos y tratan de que lleguemos lo más recuperados posibles”.