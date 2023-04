Jhon Córdoba: "El tema de que no me llamen a la Selección Colombia lo tomo con tranquilidad"

Uno de los jugadores colombianos que están en Europa y que se viene destacando es el atacante Jhon Córdoba, quien viene de anotar un par de goles en la victoria 6-0 de Krasnodas sobre FK Jimki, en la Liga de Rusia. El chocoano, además de eso, fue elegido el mejor jugador del partido y cada vez es más admirado por los aficionados de su club.

Más allá de esas buenas actuaciones, Córdoba no ha sido tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Precisamente sobre esa situación, habló el goleador en un contacto con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. Ahí se notó tranquilo y pausado en sus declaraciones, sin dejar escapar palabras polémicas y dejando todo a lo que suceda en el corto y mediano plazo.

*La Selección Colombia

"La verdad es que no sé, es difícil sacarse uno a la Selección de la cabeza, uno siempre quiere representar al país, luchar por ese puesto. Pero cada vez que hay una convocatoria, me dedico a estar con mi familia y también para descansar".

*Respaldo de los hinchas

"La verdad que el apoyo de la gente en el tema de Selección es bastante grande, es bueno ver que la gente quiere que uno esté ahí y estoy tranquilo por lo que he venido haciendo acá, de lo que he cosechado acá".

*Quejas del pasado

"No creo que sea por temas de redes sociales o de un mensaje mío, yo no dije nada malo. Antes también he marcado goles y ese llamado nunca llegó. No se ha dado ese llamado a la Selección Colombia, pero no tengo la explicación del porqué".

*La Liga de Rusia

"Sabemos que en este momento no es igual que la Bundesliga, pero acá en la Liga de Rusia se viene en crecimiento. Eso hace que la liga sea fuerte, se hacen las cosas bien, han llegado jugadores importantes, que se pueden ponerse al lado de una de las grandes".

*Sus objetivos

"Siempre me marco retos, en este momento, el objetivo es llegar al gol 100, ese es mi reto, estoy a dos de lograrlo. Tengo la moral para hacerlo y esperar que Dios decida qué pasará".

*Sus representantes

"No creo que mi representante tenga que ver nada con los no llamados a Selección. Yo llevo 10 años con mi representante. Nunca ha hecho comentarios de la Selección Colombia. En el 2020 tuve un acercamiento, un llamado, eso es lo más cercano de Selección que he tenido".