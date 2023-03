Jhon Córdoba: "En algún momento me pregunto qué me hace falta para estar en Selección Colombia"

Uno de los delanteros colombianos que se viene destacando a nivel internacional es Jhon Córdoba, quien marcó el pasado fin de semana en el empate 2-2 de Krasnodar, su equipo, con Torpedo, en partido del fútbol de Rusia. El atacante atendió hace pocos minutos a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y se refirió especialmente a los temas relacionados con su ausencia en los llamados a la Selección Colombia de mayores.

"No, la verdad que no tengo idea (si lo han bloqueado para los preparatorios de este mes de marzo). El tema de la Selección Colombia lo he dejado de preguntar, he esperado mucho, he trabajado, pero ahora me he dedicado a trabajar", dijo el chocoano, cuando le indagó Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, sobre esa posibilidad de ser tenido en cuenta por parte del técnico Néstor Lorenzo.

Jhon Córdoba siguió y confesó que "llevo muchos años haciéndolo, jugando de la mejor manera y uno dice: qué me hace falta (para que lo llamen a la Selección Colombia), pero no encuentro esa respuesta. Por eso decidí tomar la decisión con calma, con tranquilidad, y si se da la oportunidad, pues encantado".

Otro de los interrogantes para el jugador que ha pasado por clubes de Colombia, México y España tuvo que ver si en algún momento se presentó inconveniente entre sus representantes y miembros del seleccionado colombiano. Ante eso, Córdoba contó que "hablo con mis agentes y ellos me hablan con transparencia del tema de la Selección, llevo nueve años con ellos, tengo plena confianza en ellos, pero no han tenido conflicto, ni problema alguno ante eso".

Otras declaraciones de Jhon Córdoba, colombiano que es figura en Krasnodar

Los goles de la temporada

"Son diez goles los que llevó, sumando los de la Copa de Rusia, ahí vamos sumando poco a poco. Contento con eso porque tuve una lesión y volver marcando es motivante, trabajé muy fuerte y se están viendo los frutos, eso es bueno en lo personal".

Sin su familia en Rusia

"En este momento me encuentro sin mi familia en Rusia. Ellos están en Barcelona en este momento, que es como mi punto partida, estamos cerca acá en Europa. Además que en vacaciones voy a Colombia, a Itsmina".

¿En qué equipos ha jugado Jhon Córdoba?

Jhon Córdoba comenzó su carrera profesional jugando en Envigado FC. De allí fue transferido a México para jugar en Jaguares de Chiapas y en Europa defendió los colores de Espanyol y Granada, de España; y Mainz, Colonia y Hertha Berlín, de Alemania. Para la temporada 2021/22 llegó al Krasnodar, de Rusia.