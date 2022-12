Jhon Córdoba: "Estoy contento por estar en la preselección de Colombia, es una sorpresa"

El delantero del Colonia de Alemania habló este miércoles con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre su aparición en el listado de 37 jugadores, de los cuales saldrá la nómina para la fecha FIFA del mes de octubre.

Este miércoles, Carlos Queiroz dio a conocer el listado de 37 preseleccionados de Colombia para encarar los partidos de la fecha FIFA de octubre, que tiene confirmado un enfrentamiento con Chile, el 12 de dicho mes, en la ciudad de Alicante, en España.

Y en ese listado apareció el delantero Jhon Córdoba, quien en el último tiempo ha mostrado sus dotes de goleador en el Colonia, de Alemania.

Córdoba habló con 'Blog Deportivo' y acá los apartes más significativos de sus declaraciones:

Convocatoria a la preselección:

"Me tomó por sorpresa aparecer entre los preseleccionados, muy contento por lo que está pasando en este momento. Mi papá está muy emocionado por mi convocatoria, sabiendo que a él le gusta mucho el fútbol”.

La sorpresa que se llevó Jhon Córdoba:

"Yo estaba en el sofá y de repente veo que me llegan muchos mensajes al whatsapp, después entré a la página de la Selección y miré que estaba seleccionado. Me había comunicado algo el Colonia, acerca de mi convocatoria, pero no era nada claro, me toma por sorpresa, estas sorpresas son mejor tomarlas así”.

Jhon Córdoba podría estar presente el próximo sábado en el encuentro en que Colonia visitará al Bayern Múnich a las 8:30 a.m. por la quinta fecha de la Bundesliga.