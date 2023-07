Jhon Córdoba: "La Selección Colombia es una cuenta pendiente, como una espinita porque frustra"

¡Figura, goleador y hasta asistidor! Ese es el presente de Jhon Córdoba en el Krasnodar, conjunto en el que empezó la temporada con pie derecho, tras vencer por 1-3 Dinamo en la Liga de Rusia. Justamente, frente a lo que fue a su lúcida presentación en chancha, el colombiano habló en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ sobre su actualidad y el sueño de ir a la Selección Colombia.

Acerca de lo que fue la jugada de gol, con la que Córdoba marcó uno de los tres goles del juego, fue el mismo atacante ‘cafetero’ quien explicó lo que fue y cómo se desarrolló hasta enviar la pelota hasta el fondo de la red: “Fue un gol en el que recuperamos el balón en la zona alta, me dan el esférico, me perfilo hacia la portería, pateo, toca en un rival y entra”.

“He venido trabajando bien, hoy tuve la oportunidad de marcar y asistir a mi compañero y eso es gracias al trabajo de pretemporada, pero no es extraño porque en los últimos años no he cambiado nada, mis dos anteriores temporadas en Alemania, también fueron de muchos goles, solamente que ya ahorita estoy mucho más maduro, sé lo que tengo que hacer, sé a donde va el balón y eso es lo que me da el plus de llegar al arco y marcar más goles”, complementó Jhon Córdoba, actual figura del Krasnodar en el futbol ruso.

Sumado a eso, el delantero destacó el gran protagonismo que ha ido teniendo dentro de la nómina principal y la manera en cómo el equipo lo ha acompañado para sacar la mejor versión de su nivel futbolístico: “Cuando adquieres este tipo de madurez, los compañeros dónde tirarte el balón, saben que contigo tienen un jugador más y que nunca va a perder la pelota, la mayoría del juego de Krasnodar pasa por mis pies y la verdad que estoy muy contento de que mis ellos vean esa confianza en mí y feliz de poder retribuirles esa confianza en cancha”.

Jhon Córdoba fue valorizado con un 7.8 en la victoria de Krasnodar por 1-3 frente a Dynamo, en la Liga de Rusia.

Publicidad

*Otras declaraciones:

¿Todavía tiene la ilusión de ir a la Selección Colombia?

“Lo tomo con más tranquilidad, nunca bajo los brazos, he sido un trabajador incansable, primordialmente voy a trabajar para mi club, si algún día llega ese llamado bienvenido sea, me lo tomaré de la mejor manera, pero si no, pues es una lastima, he trabajo incansablemente para ese llamado, pero voy a dejarlo ahí y seguiré trabajando”.

¿Ha tenido alguna charla con la Federación o alguien del combinado nacional?

“Nunca he tenido contacto con nadie de la Federación, yo no sé nada de la Selección”.

Publicidad

¿Cómo cree usted que le puede aportar a la Selección Colombia?

“Yo soy nueve puro, pero sé asociarme muy bien, sé salir del área, no soy un jugador estático que espera el balón, sino que me apoyo muy bien, también sé asistir; el tema de la Selección es un tema que dejo en manos del entrenador, si él cree que tengo que ir lo voy a hacer y trataré de aportar de la major manera”.

¿La Selección Colombia es una cuenta pendiente?

"Sí, la verdad es como una espina, porque tantos años, luchas para ello, sostenerme tantos años por acá, cada temporada he tratado de ser mejor, de esforzarme para ver si tengo algún error, superarlo, y que no me convoque frustra, pero tengo otras motivaciones como lo es mi familia y eso es un punto a favor, que saben que vengo haciendo las cosas bien”.