Jhon Córdoba: "No me desespero, si boto un gol, me preparo para la siguiente jugada y entreno mucho"

El delantero sensación del Colonia, de Alemania, habló de su buen momento en el fútbol europeo, dio sus secretos para crecer profesionalmente y también de su futuro. Anhela llegar a la Selección Colombia.

En la presente semana, el delantero colombiano Jhon Córdoba se convirtió en protagonista de excepción del ascenso de Colonia a la Bundesliga al haber anotado tres goles en la victoria 4-0 sobre Greuther Furt.

Y este miércoles, Córdoba Copete atendió a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' y resaltó los deseos que tiene de ser tenido en cuenta por Carlos Queiroz, en la Selección Colombia de mayores.

“Sí, siempre he tenido la ilusión de estar en la Selección Colombia, ahorita estoy en mi mejor momento y sería un orgullo poder vestir esa camiseta. Esperemos que se pueda dar en algún momento.

El chocoano también confesó que ha tenido que trabajar fuertemente para mejorar en su condición de delantero y alcanzar el nivel de la actualidad.

“He mejorado mis movimientos en el área, la misma juventud hace que uno se desgaste en más cosas, ya ahorita soy más consciente y no me desespero, si boto un gol me preparo para la siguiente jugada. También el quedarme después de los entrenamientos me ha servido mucho para mejorar mi definición.”

* La gran temporada con Colonia

"La temporada pasada fue muy difícil para mí, pero a pesar de todo, los directivos, el técnico y mis compañeros me dieron la confianza y pude dar lo mejor y demostrar que tengo grandes condiciones", indicó Jhon Córdoba, jugador del Colonia, equipo que ascendió a la primera división de Alemania.

* La diferencia con Acisclo Córdoba

“Yo soy más corpulento, más jugador de área, mi padre fue muy habilidoso, pero le gustaba tirarse mucho más a la raya. Con eso y todo, fue capaz de marcar muchos goles."

* Su futuro próximo

“Por el momento, tengo 2 años más de contrato con el Colonia. He cumplido con los objetivos y que sea lo que Dios quiera, eso lo dejo en manos de mi representante.”

