Jhon Córdoba se dio a conocer en Krasnodar: "Mi ídolo siempre ha sido Didier Drogba"

Jhon Córdoba, delantero colombiano, se presentó en Krasnodar con un video en el que habló de todo y contó de cómo se dio su llegada al club ruso, sus expectativas y primeras sensaciones, tras su arribo de Alemania, en donde jugaba para el Hertha Berlín.

Vea acá: EN VIVO Y EN EXCLUSIVA los Juegos Olímpicos en Caracol Sports

Cabe mencionar que Córdoba ya debutó con los 'toros' y además logró inflar las redes, tras convertir desde el punto penalti, en la primera jornada de la liga rusa, frente a Unal, en la victoria 3-0.

"Vine a Krasnodar por la forma como el equipo ha apostado por mí, he tenido siempre conversaciones con el director deportivo, sabia del Krasnodar porque lo he visto en Champions League", contó Córdoba de entrada.

Y añadió que "me he encontrado una ciudad bastante positiva, caliente, de donde vengo yo es así y estoy contento por haber tomado la decisión de haber venido a Krasnodar, me encontré con un estadio muy bonito, como pocos, espero marcar muchísimos goles en este estadio y seguramente así será".

Publicidad



Por otro lado, el goleador colombiano se refirió a su máximo referente en el fútbol y las expectativas que tiene con los 'toros'.

"Mi ídolo siempre ha sido Didier Drogba, recuerdo en las mañanas en Colombia levantarme a ver jugar al Chelsea y verlo marcar goles era algo impresionante para mí y desde ahí me fije en su forma de juego y siempre ha sido esa persona a seguir", señaló Jhon Córdoba.

Finalmente, el exjugador de Envigado indicó que "mi primera meta es ayudar al equipo, la temporada pasada no fue la mejor y espero ayudar lo máximo posible y marcar todos los goles posibles, para eso me han traído".