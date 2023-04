Jhon Córdoba sigue en modo figura, con el Krasnodar: doblete, asistencia y premio al mejor jugador

Jhon Córdoba lleva varios años en el fútbol internacional abriéndose un paso a punta de sus goles. Con su presente ahora en Rusia, luego de su amplio paso por España y Alemania, las cosas no han cambiado y el atacante colombiano se sigue reportando con goles, fecha tras fecha. Y este domingo no fue la excepción, donde no contento con una asistencia, aportó con un doblete en la goleada 6-0 del Krasnodar sobre el FK Jimki.

Este domingo, en el marco de la jornada 21 de la Premier League de Rusia, los 'lobos' tuvieron que salir de visita en busca de los tres puntos que les permitiera seguir en la lucha por entrar a los primeros puestos del certamen.

Así las cosas, el compromiso inició parejo entre ambas partes, donde la primera gran emoción del encuentro tocó esperarla hasta el minuto 23, cuando Jhon Córdoba aprovechó de su gran físico para contener a un defensor rival, y de espaldas enviarle un lindo balón al espacio a su compañero Joao Batxi, quien en el 'mano a mano' con el guardameta rival, no falló y abrió el marcador del compromiso.

Y así fue como empezó otra estelar noche del exEnvigado, quien no se contuvo con su asistencia. En la parte complementaria, el Krasnodar 'se enchufó', y comandados por el hijo del 'triciclo' Córdoba, lograron convertir en goleada el partido, en un lapso de 11 minutos.

El delantero oriundo de Itsmina, Chocó, no dejó a su rival acomodarse en el segundo tiempo, y en lo que fue un 'gol de camerino', puso el segundo tanto de los lobos, tras una viveza en la que presionó al guardameta contrario, le robó el balón, y con el arco a su merced celebró una anotación más.

Impulsado por su gran rendimiento, siguió de largo, tanto así que al minuto 56', ya habría marcado su doblete, para poner el 3-0 lapidario para el FK Jimki. En esta oportunidad logró marcar de cabeza, tras un centro de Joao Batxi, el mismo futbolista que asistió para el primer tanto de la noche rusa.

Finalmente, luego del cuarto gol, Vladimir Ivic, entrenador del Krasnodar, optó por sacar a Jhon Córdoba del compromiso, y darle descanso a su gran figura goleadora.

Y es que el colombiano, de 29 años, tuvo una brillante actuación en la que en 73 minutos de juego, marcó dos goles, asistió un tanto, realizó cuatro tiros, realizó un pase clave y generó una opción clara, números que respaldan su buen rendimiento, que lo llevaron a ser reconocido como el mejor futbolista del encuentro.

