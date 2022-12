“Jhon Córdoba sufrió un golpe no más, no tienen problemas en los ligamentos, ni en los meniscos”

Manuel Acisclo Córdoba, papá del delantero colombiano del Colonia, habló este lunes con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y descartó que el jugador haya sufrido una lesión de gravedad.

Jhon Córdoba marcó este lunes una anotación en la derrota 2–4 de su equipo, Colonia, frente al Leipzig, pero en el minuto 16 salió lesionado tras sufrir un golpe en la rodilla.

Manuel Acisclo Córdoba, papá del delantero colombiano, habló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y dijo que el atacante solo sufrió “un golpe no más”.

“Acabé de hablar con Jhon Andrés y me dice que lo revisaron los médicos y es un golpe no más, fue un golpe rodilla con rodilla con un jugador del Leipzig”, aseguró Manuel Acisclo.

Sobre el tiempo de incapacidad, indicó que “no se sabe, me dice que le duele mucho la rodilla, pero en ligamentos y meniscos no tiene ningún tipo de problema. Le toca recuperarse porque así no puede jugar”, agregó.

Córdoba Copete, de 27 años, ha marcado 12 goles con el Colonia en lo que va de la actual temporada de la Bundesliga.

