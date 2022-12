Jhon Córdoba: “Tengo el anhelo de ir a la Selección Colombia y estoy en un momento perfecto”

El delantero colombiano está pasando por una temporada destacada con el Colonia, de Alemania, donde ha marcado 20 goles. En charla con GolCaracol.com dijo que espera tener una oportunidad en la ‘tricolor’.

Jhon Córdoba se destaca semana a semana en la segunda división del fútbol alemán , con el Colonia, equipo con el que está cerca de regresar a la Bundesliga. El aporte del atacante colombiano ha sido con goles, para estar en lo más alto de la tabla de posiciones.

Publicidad

Lea también: ¡Falcao, sinónimo de goles! El ‘Tigre’ es el máximo goleador del Mónaco, en la actual Liga de Francia

Y es que las 18 anotaciones en la presente temporada avalan el buen momento futbolístico y goleador del jugador, de 25 años.

En diálogo con GolCaracol.com, Córdoba Copete se refirió a las razones de su destacado presente en Alemania y sobre su anhelo de ser tenido en cuenta para la Selección Colombia.

¿Cómo se siente hoy en el Colonia?

Publicidad

“Me siento bien, contento con mi actualidad goleadora, era algo que venía esperando, una temporada donde pudiera marcar muchos goles y hay que dar las gracias que se está dando”.

¿A qué se debe su actualidad goleadora?

Publicidad

“He trabajado mucho, la preparación, la mentalidad lo es todo. Por ahí el año pasado tuve una temporada difícil, pero nunca bajé los brazos y ahora se está viendo la diferencia”.

Vea también: En Fiorentina están encantados con Luis Fernando Muriel: lo comprarían definitivamente al Sevilla

¿Cómo le va con los hinchas del Colonia?

“Aquí la fanaticada del Colonia está muy contenta conmigo, me lo demuestra en cada partido, en la calle y eso me motiva a trabajar, siempre me animan”.

Publicidad

Están cerca de volver a la primera división de Alemania, ¿cómo ha sido ese proceso?

“Hemos trabajo un año entero para poder ascender, estamos a nada de conseguirlo, es importante los partidos que vienen”.

Publicidad

¿Ha tenido ofertas de otros equipos?

“En el momento solo tengo la cabeza puesta en ascender con el Colonia, no estoy pensando en nada más, eso se lo dejo a mi representante, y se mirará más adelante Si algo tendrá que llegar, así será, pero no es mi prioridad”.

Lea también: Como goleador y polémico: así presentan a Alfredo Morelos, al conocerse interés del Real Betis

Está atravesando su mejor temporada goleadora, ya lleva 18 goles, ¿tiene el anhelo de llegar a la Selección Colombia, aunque su puesto tenga mucha demanda?

Publicidad

“El anhelo siempre ha estado de ir a la Selección Colombia, he tenido temporadas buenas, quizás no tan goleadoras como está, pero creo que ahorita estoy en el momento perfecto para ir, pero yo no tomo las decisiones, y pues si llega, lo tomaré de manera bonita, y si no, pues seguiré trabajando. Son cosas de la vida y a veces se dan y a veces no”.

Entonces, ¿cree que merece un puesto en la ‘tricolor’?

Publicidad

“Yo creo que sí merezco un llamado, otros jugadores que han tenido sus momentos y han sido llamados, pero no he tenido la oportunidad. Quizá algún día la tendré, siempre voy a trabajar pensando en mí y del futuro de mi familia”.

En este nuevo recambio en la Selección Colombia, ¿piensa que puede tener la posibilidad?

“Ojalá pueda estar en los planes del nuevo entrenador, yo puedo pensar una cosa, pero de pronto ellos otra”.

¿Qué piensa de Carlos Queiroz?

Publicidad

“Esperemos como colombianos que las cosas vayan de lo mejor con la Selección, que todo lo que se vaya a hacer sea para algo positivo, y esperando que algún día llegue la convocatoria”.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados