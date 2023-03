Jhon Córdoba, vigente en Europa, tranquilo en Rusia y no le cierra la puerta a Selección Colombia

Jhon Córdoba es uno de los goleadores colombianos que lleva varios años vigente y diciendo presente en el balompié europeo. Actualmente se encuentra en el Krasnodar, de Rusia, y su marca de anotaciones sigue creciendo en el ‘Viejo Continente’.

De hecho, el atacante oriundo de Itsmina, Chocó, viene de marcar un tanto el fin de semana en el empate 2-2 frente al Torpedo, en la liga rusa.

Con más de 80 goles en Europa, Jhon Córdoba atendió la llamada de Gol Caracol para la sección de ‘Embajadores’, con los colombianos que brillan a nivel internacional, para hablar de su presente, de su paso por Alemania, de sus sueños aún por cumplir y mucho más.

El chocoano también se refirió brevemente al conflicto entre Rusia y Ucrania, pero se mostró tranquilo por lo que ha sucedido, por el apoyo del Krasnodar a él, y se enfoca en hacer su labor en el fútbol.

Acá las declaraciones de Jhon Córdoba para 'Embajadores', sección de Gol Caracol:

¿Cómo se encuentra actualmente en el Krasnodar?

"Contento, tranquilo de estar aquí, contento de todo lo que he hecho a través de mi carrera y con ganas de seguir trabajando para seguir mejorando y dando lo mejor posible. La verdad que siempre es bueno terminar y empezar marcando, trabajé muy bien en la pretemporada y gracias a eso se ha venido viendo en cada partido y la verdad es que estoy muy contento”.

¿Se siente cómodo en el equipo ruso?

“Krasnodar siempre ha apostado por mí, tanto mis compañeros como directivos hacen que todas las cosas sean más fáciles aquí. Sabemos la actualidad de lo que está viviendo el país, pero bueno, igual muchos compañeros se salieron y se ha notado mucho en el fútbol. Estamos aquí, estoy tratando de afrontar este reto hasta que Dios me lo permita de la mejor manera y seguramente así será”.

Volvió la Liga de Rusia, ¿cómo se preparó para este 2023?

“La verdad es que las vacaciones siempre se hacen largas, se hace una espera bastante larga, pero al final tienes que tomártelo con mucha calma para cuando llegue el momento de volver no notes la falta de fútbol, y eso fue lo que hice, prepararme de gran manera, tomármelo muy enserio y empecé marcado en el regreso de la Liga”.

Jhon Córdoba en acción con Krasnodar, de Rusia - Foto: AFP

¿Cuáles son los objetivos este año?

“El objetivo es mantener al grupo lo mejor posible, a Krasnodar lo más arriba posible, varios jugadores salieron y se ha notado mucho, pero estamos los que estamos y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y en lo personal ayudar al equipo a subir y marcar muchos goles”.

¿Qué decir del fútbol ruso?

“El fútbol ruso creo que está en crecimiento, es bastante competitivo y es lo que hace que me tome muy enserio esto, a mí me gustan los retos y Krasnodar para mí es un reto.

¿Para el futuro quiere un nuevo reto en Europa?

"Aún tengo dos años y medio más en Krasnodar, yo no descarto nada, pero en este momento estoy viviendo el día a día y estoy enfocado al cien por ciento en Krasnodar”.

¿A la espera de algún llamado a Selección Colombia en algún momento?

“Siempre trabajando para la Selección Colombia, es algo que hay, es una espina que no la he podido sacar, no ha llegado el momento, pero bueno, no sé si llegará. Eso sí, yo seguiré trabajando, no tanto por el tema de la selección sino por mí. Yo creo que me he esforzado mucho y he hecho una buena carrera en el extranjero y eso tiene valor para lo personal”.

Jhon Córdoba celebrando gol con Krasnodar - Foto: Krasnodar Oficial

¿Pero no se pierde la fe de estar con la tricolor?

“La ilusión nunca se ha perdido desde que estoy en España, los años que estuve en Alemania, pero bueno, me lo tomo con más calma ahora, trabajo para mí y que sea lo que Dios quiera, si viene bienvenido y vamos a afrontarlo de la mejor manera”.

¿Cómo le va con los otros colombianos que juegan en Rusia?

“Cuando nos vemos en los partidos me hablo con Casierra o Wilmar Barrios. Con el que he hablado así ha sido con Jorge Carrascal, pero después solo cuando nos vemos en los partidos, nos miramos y saludamos y ya”.

¿Cómo ha asumido usted el conflicto entre Rusia y Ucrania?

“Yo estoy muy tranquilo en ese sentido, Krasnodar siempre me dio la tranquilidad necesaria y eso me impulsó a volver a seguir aquí independiente a que tuviera ofertas de otros equipos, Krasnodar siempre mostró el interés y yo soy una persona agradecida, donde me tratan bien y muestran interés por mí ahí voy y voy a hacerlo de la mejor manera”.

¿Algún temor en algún momento?

“Yo siempre he estado tranquilo la verdad, es un tema que no tengo nada que ver en ello, yo estoy jugando fútbol, estoy pensando en mí, en mi familia y es lo que vale en este momento”.

¿Cómo se siente en un país como Rusia y cómo le va con la hinchada del Krasnodar?

“La verdad que me va muy bien con la hinchada, Krasnodar es una ciudad de un millón de habitantes y es bueno, me gusta, es diferente a la Bundesliga. El idioma en Rusia todavía no lo manejo, pero ahí estamos dándole a todo”.