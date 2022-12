Jhon Córdoba y el imán de los goles: tiene ofertas en Alemania y en otras ligas de Europa

El exfutbolista Acisclo Manuel Córdoba habló este viernes con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', de la buena campaña que hace su hijo con el Colonia, en la segunda división del fútbol alemán.

John Córdoba vive uno de sus mejores momentos deportivos y es figura en el torneo de segunda división de Alemania. Este viernes marcó en la derrota de su equipo 1-2 frente al Darmstadt.

El delantero chocoano llegó así a 18 goles en la presente temporada y está muy cerca de conseguir el objetivo de ascenso con su club.

“Yo no creo que John continúe, primero hay que esperar que termine el campeonato, pero sí, hay ofertas tanto para seguir en Alemania como para jugar en otro país.”, aseguró Acisclo Córdoba, a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Además, se refirió a los consejos que todos los días le da a Jhon y que hoy por hoy lo tienen triunfando internacionalmente y con un futuro halagador.

“Siempre le he dicho que el delantero tiene que hacer goles, por más que uno corra, luche y asista. Los delanteros viven del gol y son juzgados por eso, si uno no los hace; pues lastimosamente no sirve.”, aseveró.

Por último, señaló que le interesa que Córdoba Copete, continúe en el fútbol teutón o que diera el salto nuevamente a la Liga española, ya que en el año 2014-2015 vistió la camiseta del Granada.

“A mí me gustaría que siguiera en Alemania, ese fútbol lo hace ver fuerte y explotar sus cualidades, aunque también me llama mucho la atención la Liga de España. Pero bueno, la realidad por ahora está en Colonia y esperemos que Dios lo ponga donde él quiera y que sea lo mejor para él", cerró el colombiano.