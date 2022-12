Jhon Córdoba y su parte de tranquilidad desde Colonia: "Lo de la rodilla no es nada grave"

El delantero colombiano le confirmó a GolCaracol.com que salió del partido contra el Leipzig porque el dolor era fuerte, pero que afortunadamente no es una lesión de gravedad.

Jhon Córdoba prendió las alarmas en el Colonia, de Alemania, luego de tener que salir del partido frente al Leipzig, tras un choque con un defensor rival.

“Lo de Jhon Córdoba es solo un golpe, esperamos tenerlo para el partido del domingo”

A pesar de eso, el club señaló que esperan tenerlo para el partido del domingo frente al Augsburgo. Además, el mismo delantero colombiano, en una charla corta con GolCaracol.com, confirmó que no es nada de gravedad.

“Estoy bien, gracias a Dios, solamente fue un golpe muy fuerte ayer, que no me permitió seguir jugando el partido, pero vamos a ver cómo evoluciona, lo importante es que no es nada grave”, afirmó Córdoba Copete.

En el encuentro del lunes, Colonia comenzó ganando gracias a un tanto del colombiano, quien llegó a 12 anotaciones en la temporada. Sin embargo, el Leipzig terminó dándole vuelta al marcador y el equipo del chocoano terminó perdiendo 4-2.

