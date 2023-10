Jhon Durán eliminó de sus redes sociales las fotos con Aston Villa: este domingo no fue convocado

El encuentro entre Aston Villa y West Ham en la novena jornada de la Premier League dejó a los aficionados colombianos y 'villanos' sorprendidos. En medio de la contundente victoria del equipo dirigido por Unay Emery 4-1, hubo una ausencia que llamó la atención: Jhon Durán, quien ha sido el foco de conversaciones y distintas especulaciones.

Durán se ha venido adaptando al fútbol inglés de buena manera. El colombiano ha marcado varios goles en la Primera División del Fútbol de Inglaterra y la Conference League, ganándose la confianza del entrenador español. Esto ha resultado en que se le otorguen más minutos de juego, lo que ha dejado a los fanáticos expectantes por el futuro del colombiano.

No obstante, en el partido crucial contra el West Ham, Jhon Durán no se encontraba entre los jugadores convocados. Esta situación resultó sorprendente, ya que el club no proporcionó información sobre alguna lesión del jugador, y el futbolista no hizo ningún comentario sobre alguna incapacidad que lo inhabilitara para el compromiso.

El club inglés no ha emitido un comunicado oficial sobre una posible lesión del colombiano, lo que ha generado incertidumbre entre los aficionados del Aston Villa.

La desaparición de Durán de la convocatoria se torna aún más enigmática tras eliminar todas las imágenes relacionadas con el club de su cuenta de Instagram. Es más, la única foto que mantiene en su perfil es una en donde se le ve completamente concentrado con la Selección Colombia. Además, hace algunas horas, subió una foto a sus historias de Dennis el 'gusano' Rodman, exjugador de baloncesto y leyenda de la época dorada de los Chicago Bulls.

Los seguidores del colombiano se mantienen 'con hambre' de respuestas para entender el inusual actuar del delantero nacido en Medellín, pues hasta el momento, no se ha proporcionado una explicación clara. Además, Unai Emery no ha emitido comentarios acerca de la situación del jugador, lo que ha incrementado las especulaciones respecto al tema.

La reciente serie de acontecimientos en Birmingham ha dejado una nube de incertidumbre sobre el futuro de Jhon Durán en el equipo de los 'villanos'. Ahora, muchos se cuestionan si esta ausencia rellena de misterio tendrá repercusiones en su continuidad con el equipo inglés. El joven de 19 años había demostrado su potencial y se había ganado un puesto entre los jugadores considerados por el director técnico siendo titular en varios partidos de Conference League o también siendo uno de los revulsivos preferidos del estratega para los minutos finales de algunos encuentros de Premier League.