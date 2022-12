Jhon E. Mosquera: "Aquí en República Checa se han reportado cerca de mil casos y cero muertos"

El extremo juega en el Bohemians 1905 checo y desde allí relató lo que pasa ante la llegada de la pandemia del coronavirus. Además confesó su 'crisis' estando lesionado en el Cali.

Jhon Edison Mosquera dejó un recuerdo en el fútbol colombiano por haber jugado con Nacional y Cali. Con los 'verdolagas' hizo parte del equipo que ganó la Copa Libertadores en 2016 y entre 2018 y 2019 vistió la camiseta de los 'azucareros', aunque una lesión de rodilla le impidió trascender y lograr la continuidad.

Publicidad

Michael Ortega: “Carlos Bacca ha sido de los pocos jugadores que me contactó para dar mercados”

Para este 2020, el vallecaucano aceptó una propuesta proveniente de República Checa. Estando en competencia con el Bohemians 1905 lo cogió la pandemia del coronavirus y desde allí se refirió a su presente y evocó situaciones de su pasado en Cali.

"Dios quiera que se acabe todo esto; es algo que me conmueve. Aquí en República Checa se han reportado cerca de mil casos y cero muertos. Eso quiere decir que las cosas las están manejando bien; todo está cerrado, excepto los supermercados", le dijo Mosquera al sitio web 'De Gruesso Calibre'.

También contó el trastorno que sufrió estando en recuperación de su lesión, en el verde del Valle del Cauca. "No me sentía un jugador de fútbol. Entonces, le dediqué ese espacio a mi familia y eso me sirvió para saber quiénes estaban conmigo. Tuve tanto estrés que empecé a sufrir de alopecia, me salieron unos pelones en la cabeza. No sabía cómo manejar la situación", agregó el futbolista colombiano, que ha edificado su carrera en Europa.

Publicidad