Jhon Édison Mosquera, de los engaños para llevarlo a España hasta consolidarse en el fútbol

Jhon Édison Mosquera se ha ganado un nombre en uno de los mejores equipos de República Checa, el Viktoria Plzen, pero también ha tenido que pasar por momentos difíciles en su carrera para lograr triunfar en el fútbol internacional y vestir las camisetas de dos grandes en Colombia: Atlético Nacional y Deportivo Cali.

Por eso, en charla con Gol Caracol para la sección ‘Embajador de la semana’, el atacante vallecaucano contó su historia para llegar a ser profesional, donde hasta sufrió de engaños en sus inicios.

Además, Jhon Édison Mosquera se refirió a su actualidad, lo que ha vivido con el Viktoria Plzen, club con el que hasta ha jugado Champions League y se ha enfrentado a equipos como Barcelona, Bayern Múnich e Inter. ¡Acá su historia!

¿Cómo se siente con su actualidad en Viktoria Plzen?

Publicidad

“Gracias a Dios todo va bien, pues cogiendo el tono como se dice, después de pasar unas vacaciones en Colombia, viendo a mi familia. Ahora pues el objetivo del club, el primer objetivo es clasificar a la Conference League, el primer partido lo tenemos el día 27 de julio contra un equipo de Kosovo y jugamos en casa y vamos a ver si con la ayuda de Dios pues podemos ganar ese partido e ir avanzando poco a poco”.

¿Dónde fueron sus inicios en el fútbol y en qué momento se va a España a probar suerte?

“Mi primer equipo fue en mi pueblo, fue en la Universidad del Valle y ahí era arquero, imagínate. Fui la valla menos vencida del torneo, le detuve como dos penaltis a la Academia del Cali, y ahí me llevó el entrenador de la Academia pues a entrenar y ahí pues vio que era un portero que le gustaba regatear y me veía rápido. Un día me dijo que me pondría de lateral izquierdo. Y empecé de lateral izquierdo, fui a probar al Cali estuve casi un mes, y de un momento a otro me sacaron. Me fui a una escuela a la subida de Pance, y me quedé ahí entrenando, me decían que tuviera paciencia, pero en ese momento mi papá estaba en España y me estaba haciendo los papeles para irme, y ahí volví al equipo de mi pueblo, Aston Villa, entrené ahí unos días, y ahí fui cuando un representante que estaba mirando jugadores ahí en el club, quería llevar jugadores a Mallorca”.

¿Cómo fue esa estadía por España en varios equipos?

“Ingresé en Mallorca a un equipo que se llama La Soledad, que era de la segunda B, pero yo empecé como en la juvenil, como en tercera o cuarta liga. Obviamente hubo problemas con representantes, como todo, que engañan a la gente, dicen a los jugadores que te van a meter en el Madrid, que te voy a traer, y al final todo es mentira, estuve abandonado en una casa con unos argentinos, una situación muy difícil, la verdad. La dueña de la casa iba llorando, diciéndonos que el agente llevaba casi siete meses sin pagar el alquiler, y él la amenazaba. Un momento muy difícil y de ahí pues me fui donde mi padre, porque llevaba siete años sin verlo. Me metí en un torneo de verano, marqué varios goles y me vio un entrenador, y me dijo para ir a un equipo de segunda B, donde había jugadores que venían de segunda con nombre y todo eso, y ya me tenían ahí, porque veían que podía llegar a primera división”.

El colombiano se encuentra en uno de los grupos más difíciles de la Champions

Publicidad

¿Lo compró el Hércules pero por qué no se logró consolidar?

“Como mi entrenador era locutor, pues le dijo al Hércules que me fijaran, y ahí pues firmé un contrato con el Hércules, donde hice parte de un grupo donde estaba Abel Aguilar, donde venían de bajar de primera división, estaban 30 grandes jugadores, y firmé ahí por tres años, ese primer año me encontré con Abel, me cedieron, me prestaron a Alcoyano, ahí jugué Copa del Rey contra el Real Madrid, regresé otra vez al Hércules, ese año pensé que sí me iba a quedar en segunda, y no, no fue así. Me prestaron al Olímpic de Xátiva, jugaba casi todos los partidos, y ahí otra vez nos tocó la suerte del Real Madrid otra vez, en Copa del Rey. Después me quedaba un año con el Hércules, y entonces veía que el Hércules ya había bajado a tercera, entonces dije que tenía que jugar en una primera categoría”.

¿Cómo decidió ir a la Liga de República Checa?

“Me fui así a la deriva con contrato vigente, no me importó, yo quería salir adelante, y me fui a probar al Bohemians, y bueno, ahí me dejaron, se arregló con el Hércules, firmé por un año, me fue muy bien, y ahí renové por dos años, donde iba bien”

¿Y en qué momento se decidió fichar por el Viktoria Plzen?

“Al final de todo, pues uno también tiene que pensar en la familia y eso es lo que me tiene más aquí, porque yo podría estar en otro lado, pero también pensé en mi hija, ahora tengo otra niña, entonces quizás también fue la toma de decisión de poderme quedar. También quería, obviamente, pues si permanecía en República Checa estar en los equipos más grandes de acá”.

Con el Viktoria Plzen ha podido jugar Champions y enfrentarse a los mejores equipos, ¿qué le ha dejado esa experiencia?

“Gracias a Dios conseguí grandes sueños, como jugar la Europa League, hace poquito jugué la Champions, que nunca me imaginé que iba a jugar esa competición. Increíble, es una cosa soñada. Parece que todo fue como una prescripción, increíble que nos toque un grupo tan jodido como ese con Barcelona, Bayern Múnich e Inter de Milán. Es un recuerdo que queda ya para toda la vida y bueno, agradecido con Dios siempre por darme esa oportunidad. Ahora estoy aquí, renové con el Vitoria Pilsen hasta el 2025. Y aquí vamos, aquí vamos por este objetivo, que es jugar la Conferencia League".

Jhon Édison Mosquera en partido contra Bayern Múnich - Foto: AFP JOE KLAMAR/AFP

Publicidad

¿Qué enseñanza le deja todos los sacrificios que tuvo que vivir para ser profesional?

“Es querer, es querer, cuando hay ganas, todo es posible, y por eso yo vivo agradecido con Dios por toda la oportunidad que me ha dado, porque gracias a Dios no he sufrido ninguna lesión. Ahora lo único que me faltan es: La Selección Colombia y la Conference. De resto, pues ya creo que ya lo jugaría todo, todas las competiciones. Ese es el sueño y es la ilusión".

¿Qué recuerdos tiene de su paso por Atlético Nacional?

“Agradecido con Nacional por brindarme la oportunidad, por guiarme o darme esa gloria, como le decimos nosotros, del sueño de quedar campeón, ahí fui campeón y la verdad que es un recuerdo muy lindo. Es una gran institución que siempre van a estar en mi corazón".

¿Y el corto paso por el Deportivo Cali cómo fue?

“Un poco agridulce porque era el equipo de mi tierra, donde estaba mi familia, cuando salí de Nacional obviamente tenía opciones de ir a Millonarios, Santa Fe, a varios equipos de Colombia y bueno, me decidí por el Deportivo Cali, más que todo por mi familia, porque mis tíos querían ir a ver los partidos al estadio. Ahí quedé con un sabor como agridulce por lo que se vivió, por no conseguir ese pase en la Sudamericana y saber que mi contrato terminaba y se me informó que no iba a ser renovado".

Publicidad