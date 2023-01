Jhon Jáder Durán fue presentado como jugador de Aston Villa, y Juan Pablo Ángel le envió un mensaje

Jhon Jáder Durán comenzó oficialmente su ‘aventura’ como nuevo jugador del Aston Villa, de Inglaterra. Este lunes tuvo su presentación, se puso la indumentaria del equipo y hasta recibió un emotivo mensaje en el estadio, en el Villa Park.

De entrada, el club de la ciudad de Birmingham publicó una foto del joven delantero colombiano con la camiseta del equipo de los ‘villanos’.

“¡Aston Villa se complace en confirmar que Jhon Jáder Durán ha completado una transferencia permanente de Chicago Fire por una tarifa no revelada”, se lee en las redes sociales del club.

Sin embargo, extraoficialmente se habla de una cifra superior a los 16 millones de dólares, que sería lo que habría pagado el club inglés al elenco estadounidense, donde militaba el colombiano.

Luego, se conoció que Durán llevará el número 22 en su espalda y este mismo lunes visitó las instalaciones del club, en especial el estadio, el Villa Park, donde recibió una sorpresa.

En una de las pantallas del escenario deportivo apareció Juan Pablo Ángel, ídolo en el club ‘villano’, y quien le dio algunas palabras al joven delantero de nuestro país.

“Jhon Jáder, hermano, es un placer para mí darte la bienvenida a tu nueva casa, en ese lugar donde estás sentado, en el Holte End, tengo algunos de los mejores recuerdos de mi carrera, cada vez que marcaba un gol, ver la expresión de felicidad de cada uno de los aficionados. Nosotros, los hinchas del Aston Villa queremos a los jugadores que tienen clase, pero adoramos a los que juegan con pasión, tenacidad y derraman hasta la última gota de sudor por este club. Tú tiene todas las cualidades futbolísticas y técnicas, para marcar una gran historia, no solo en este club sino a la liga a la que acabas de llegar. En representación de todos los hinchas del Aston Villa te deseo lo mejor y que estés lleno de éxitos y que a nosotros nos llenes de alegrías. Desde el día uno los aficionados del Aston Villa me hicieron sentir en casa y siempre me expresaron su afecto hasta el día de hoy y sé que para ti será igual, bienvenido a casa, hermano, acá a Villa Park”, dijo el otrora futbolista colombiano.

Durán será el tercer futbolista colombiano en vestir los colores del Aston Villa, tras los pasos de Juan Pablo Ángel y Carlos ‘la Roca’ Sánchez.

